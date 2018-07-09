Агент: "Мы отказали "Краснодару", а других предложений по Диего Рейесу из России не приходило"

Матиас Бунге, официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал "СЭ" о будущем 25-летнего футболиста.

– "Краснодар" сделал предложение по Рейесу, но оно оказалось не достаточно хорошим. Поэтому мы отказались. Других предложений от российских клубов не приходило, – сказал Бунге.

– Помимо интереса из России за ним следит много клубов?

– Есть интерес из Англии – "Брайтон", "Уотфорд", "Ньюкасл", так же несколько испанских и турецких клубов. Но мы ждем конкретных предложений.

– У Диего была травма, как его здоровье сейчас?

– Он уже восстановился и уже тренируется в общей группе.

Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропустил чемпионат мира. 30 июня завершился срок его контракта с "Порту", и он стал свободным агентом. Ранее "СЭ" сообщал о том, что мексиканским игроком интересуется ряд российских клубов. (Игорь НОВИКОВ)​