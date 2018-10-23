Адвокат Стукалова рассказала о самочувствии братьев Кокориных в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова заявила, что они чувствуют себя хорошо в СИЗО.

- Сегодня я видела Сашу и Кирилла. Ребята чувствуют себя хорошо. Настроение нормальное. Посещают спортивный зал, читают прессу. Приятно удивлены количеству писем со словами поддержки. Они передают всем благодарность, но пока не имеют возможности ответить на письма лично.

Досадно, что пресса доносит до людей информацию, которая не совсем соответствует действительности. СМИ получают информацию по своим источникам и каналам, поэтому формируется одностороннее мнение с обвинительным уклоном. Сторона защиты лишена возможности сообщить сведения и информацию, которая противоречит той, что подается через СМИ людям. Ребята по понятным причинам, находясь в изоляции от общества, также лишены такой возможности.

Александр очень надеется на то, что следственные органы справедливо отнесутся к расследованию и дадут правильную и объективную оценку всем доводам всех сторон и всем доказательствам, которые будут собраны по делу. Спасибо всем, кто поддерживает, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн