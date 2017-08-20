Абденнур согласился перейти в "Зенит"

Абделькадер Джилани, представитель защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что его клиент может перейти в "Зенит". Агент добавил, что детали контракта с защитником уже согласованы.
– Переход Абденнура в "Зенит" возможен, – сказал Джилани. – С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в "Зените". Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители "Зенита" и "Валенсии" встретятся, чтобы обсудить трансфер.
– Будет ли включен в сделку Нету?
– Не знаю. Это вопрос к клубам.
marksan
Ничего не решено, кроме согласия игрока, чуть не умершего от счастья, услышав зарплату!
18:29
foreverCSKAforever
Производственник, так и есть.
18:20
Производственник
foreverCSKAforever ===========================================ведь не сам придумал.разговор старшеклассников подслушал
18:06
foreverCSKAforever
Глоток безалкогольного пива - первый шаг к резиновой женщине.
17:51