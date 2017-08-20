17:42 | Футбол — РФПЛ

Абденнур согласился перейти в "Зенит"

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Абделькадер Джилани, представитель защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что его клиент может перейти в "Зенит". Агент добавил, что детали контракта с защитником уже согласованы.

– Переход Абденнура в "Зенит" возможен, – сказал Джилани. – С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в "Зените". Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители "Зенита" и "Валенсии" встретятся, чтобы обсудить трансфер.

– Будет ли включен в сделку Нету?

– Не знаю. Это вопрос к клубам.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Ничего не решено, кроме согласия игрока, чуть не умершего от счастья, услышав зарплату!

18:29

foreverCSKAforever

Производственник, так и есть.

18:20

Производственник

foreverCSKAforever ===========================================ведь не сам придумал.разговор старшеклассников подслушал

18:06

foreverCSKAforever

Глоток безалкогольного пива - первый шаг к резиновой женщине.

17:51