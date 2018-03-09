1089 зрителей в Уфе на матче "Амкара" и "Арсенала" – антирекорд РФПЛ-2017/18

Матч 22-го тура премьер-лиги между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2), прошедший в Уфе, посетили 1089 человек. Это худший результат в текущем чемпионате России.
Предыдущий антирекорд был установлен в Екатеринбурге. Встречу местного "Урала" с тем же "Арсеналом" 7 декабря прошлого года посетили 1345 болельщиков. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые непосещаемые матчи сезона-2017/18
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Зрители
|
09.03.2018
|
Уфа
|
Амкар – Арсенал – 0:2
|
1089
|
08.12.2017
|
Екатеринбург
|
Урал – Арсенал – 1:1
|
1345
|
04.03.2018
|
Хабаровск
|
СКА-Хабаровск – Тосно – 0:1
|
2049
|
22.10.2017
|
Екатеринбург
|
Урал – Ахмат – 2:0
|
2386
|
24.09.2017
|
Екатеринбург
|
Урал – Тосно – 3:1
|
2591
|
11.09.2017
|
Екатеринбург
|
Урал – СКА-Хабаровск – 1:1
|
2602
|
10.12.2017
|
Пермь
|
Амкар – Краснодар – 1:3
|
2684
|
26.11.2017
|
Екатеринбург
|
Урал – Краснодар – 0:1
|
2938
Lars Berger
Edmundo.Baldivieso, включи прямо сейчас "Ворскла" - "Шахтер". И посмотри, сколько там "глядачей" на одной трибуне...) Остальные от снега даже не расчищали толком...)
21:05
Edmundo.Baldivieso
redgy, а еще надо радоваться, что у нас нет майдана, да? Только клубы Украины выйдут в 1/4 финала еврокубков, а рассейские спеклись ужо...
20:59
МаратХ
Вход еще был бесплатный на этот матч. Надо болельщикам доплачивать, чтоб они ходили на футбол зимой
20:29
Доктор_Хряк
Зато построен на деньги Бабушек стадион за 1.5 лярда зелени, содержится неперспективный Зенит, на деньги Бабушек спонсируется Лига чемпионов не понятно для чего, спонсируются клубы Шальке04, Црвена Звезда. До этого ещё и Челси. О каком развитии футбола может идти речь? Показатель футбола - это кол-во народа.
19:23
redgy
для УПЛ это высокая посещаемость нынче..
19:21
redgy
Andrewxyz, индюк тоже думал..)
19:20
№18-49
Просто "Урал" играет на "Уралмаше", а это на окраине и с транспортом там не ахти как. Вот когда будет играть на "Екатеринбург-Арене" тогда и выводы можно будет делать.
19:06
Andrewxyz
Я думаю, что чемпионат надо начинать в октябре и заканчивать в апреле и не делать перерывов и без скидок на погоду. Если -25, одевайте ретузы, бутсы на меху, трусы с начесом, перчатки с подогревом, мажьте лицо медвежьим или барсучьим жиром, чтобы кожа потом не отваливалась от мороза. Если матч выпал на первое января по жеребьевке в 11 утра, то надо играть несмотря ни на что! И название чемпа поменять. Скажем Экстремальный чемпионат России по футболу. Или Чемпионат России по футболу для отмороженных.
18:39
на_заборе_мелом
они бы еще в находке играли бы
18:37
Нефилим
Странно, Екатеринбург вроде большой город, а на Урал не ходит никто... Остальные антирекорды - из за мороза в основном. Смотреть наш футбол в -15 .... смело) Ну или для мазохистов. Сидят на стадионе да плетками хлещут себя, и мерзнут, и скучно при этом. Мазофутбол короче)
18:24
Lars Berger
Berkut-7, эта "тысяча" ездит по стране вслед за "Арсеналом". Еще 89 - фанаты Дзюбы.
18:24
Berkut-7
Почему пермский клуб играет в Уфе? Странно что вообще пришло 1000 человек )) в Уфе есть своя команда, зачем им ходить на Амкар?
18:05