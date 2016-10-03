"Зенит" собрал фолы "Спартака" в одном видеоролике

"Зенит" продолжает тему судейства бригады Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Питерский клуб в видеоролике воедино собрал все фолы красно-белых.

Напомним, после встречи генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.

Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито на Квинси Промесе. После этого в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей, и Жулиану остановил окончательный счет.

При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.