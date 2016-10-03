"Зенит" собрал фолы "Спартака" в одном видеоролике

"Зенит" продолжает тему судейства бригады Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Питерский клуб в видеоролике воедино собрал все фолы красно-белых.
Напомним, после встречи генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.
Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито на Квинси Промесе. После этого в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей, и Жулиану остановил окончательный счет.
При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.
Дорожная: https://t.co/1XaAlMEJGB– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
ВСЕНАМАЧТУ
МОЖНО ПОДУМАТЬ ОТОБРАЛИ ПОБЕДУ У СПАРТАКА ? О ЧЕМ РЕЧЬ ? ЕЩЕ СТОЛЬКО ИГР ВПЕРЕДИ А ОНИ НОЮТ.......
17:46
Подшипник
Да елки-палки. Этот же судья год назад за игру рукой Ломбертса в штрафной НЕ поставил пенальти в ворота Зенита. Матч от 26 сентября 2015 года, 54 минута
17:43
Kikaha58
Солидарен с Petcampos. А болельщики бомжей пусть прочитают, если умеют, что сказал о судействе представитель ФИФА - лицо незаинтересованное. После того что он увидел вряд-ли "Зениту" будут и дальше в Европе помогать как в Израиле.
17:34
serzheo
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!___ Ты забыл про Спартак - "Нефть РФ" и остальные клубы регионов...
17:24
27Hoax
В этом ролике самое интересное, это оговорка по Фрейду в исполнении ГСО : Артем дзуба-дзюба
17:21
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
"Газпром - национальное достояние" о какой национальности идет речь? о еврее Миллере?
17:20
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Почему не приняли этот закон? Совет Федерации хочет запретить государственным компаниям финансировать спортивные клубы. В Госдуму был внесён законопроект "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона "О естественных монополиях". . Предлагается запретить госкомпаниям естественных монополий финансировать спортивные клубы, среди которых и такие крупные, как футбольные "Локомотив" (РЖД), "Зенит" ("Газпром") и ЦСКА ("Россети"). "Газпром" также финансирует питерский хоккейный клуб СКА и омский "Авангард" Почему все футбольные клубы строят стадионы за счет собственных средств, а ЗВенит за счет бюджетных?
17:19
машинист123рус
если они хотят по европейски то каждая игра локтем прямая жёлтая ...в итоге как минимум спартак на 70 минуте остаётся в 10 ...за такое поведение в сторону арбитра супер звезду мирового футбола г-на глушакова удали ли бы ...уже спартачей 9...игра перед своей штрафной рукой -опасный штрафной ,который мог бы привести к голу,арбитр опять же пропустил,а что насчёт кришито фол был, но это только только одно что он не увидел у зенита,а боковой не подсказал....и исходя из этого всего -кто должен быть не доволен судейством?
17:15
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
подборка по сути ни о чем таком не говорит. за исключением трех моментов: два негра и один бокетти обязаны были получать по желтой. и оставаться в меньшинстве.
17:10
Ингерманландец
Отлично пиар-служба "Зенитушки" сработала. Самый вопиющий момент - подлый удар локтем Бокетти по голове Дзюбы - стопроцентная вторая желтая/красная. Так что свинтусам предлагаю завалить свои пятачки...
17:09
Petcampos
И чего, выложили нарезки фолов, которые и так свистнули. И чего? Сделайте так же нарезку, как дзюба играет руками в борьбе за верховой мяч и сколько там арбитр пропускает. Или как дзюба умирает от любых касаний, а держится за другие места.
17:02
NVA23
Ну,и?!
17:02
serzheo
Хотя отвечать горлопанам необходимо, они вон и НТВ подтянули. Спускать такое нельзя.
16:56
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
-А спонсор показа уборщица ГАЗПРОМА, "Газпром - национальное достояние?"
16:56
Kirrris
"Браво" пресс-службе Зенита. Этот ролик - попытка вырвать действия Спартака из контекста матча, т.е. действий Зенита и судейских решений.
16:56
serzheo
Таки соглашусь - Зенит - чего ты оправдываешься? А главное перед кем? Посредственная командочка, которая влезла на ринг, решив что она - боксер... Зенит - забей, это командочка не в состоянии пройти Кубок и Профотбор по объявлениям в ЛЕ.
16:52
plusnindimon
когда Спартак научиться играть, а не ныть?)
16:50
alex221083
При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное. Другого от "культурных" бомжей и не ждали! Питер протух быдлятиной!
16:48
Exsorsist
Чует кашка чье мясо съела.)))) Сорок томов доказательств готовы предъявить, что они белые и пушистые. ))))Только "черного кобеля не отмоешь до бела".
16:46
vip777
командам надо просто объединится и не выходить на матчи цска и зенита пока на должность рфс не поставят человека любящего футбол а не деньги газаев к ним не относится
16:46
vip777
показали 2 фола а где ваши фолы как то не обьективно. подло это вы просто трусы это я про начальников
16:43
nekonohiki
Ведут себя недостойно.
16:35
serzheo
Таки это пацаны еще не всё собрали. Где момент со вторым голом спама? Где болтовня Глушака? . Там собирать и собирать.... Так что - Спам - помолчите...
16:32
Нубяшка
US46 тебе тут про футбол разъясняют а ты про музыку отговорки пишешь . ТИпичная свинота
16:30
asid77
бокетти за локоть должен быть удален
16:28
ki
кароч, питерские клоуны.
16:26
US46
группировка Ленинград - а что, разве другой музыки нет, поприличнее, кроме этой убогой попсятины для быдлоты с интеллектом ниже плинтуса?)) Или в этом городе вся музыка такого уровня?)) музыка помоечных бомжей.))
16:23
ki
и что в этом ролике ? все нарушения были отмечены наказанием. "рука" попова ? во-первых на повторе там можно поспорить, рука ли, а во-вторых, арбитр в двух метрах стоял. Была б рука он не отвертелся б.
16:22
AZ
Stalex81 Ну и? За них Спартак понес наказание.-----------------Ага, понес, только Бокетти должен был быть удален с поля задолго до Кришито, а был бы он удален))))
16:18
plusnindimon
Спартачи нытики, не знают чем уже оправдать свои поражения, гнали на игроков, потом на тренера, потом на Федуна, за судейство взялись.
16:14