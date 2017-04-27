Виталий Мутко: "Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума агрономами "Зенита"

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что сообщения о том, что "Зенит" отказался принять газон на стадионе "Санкт-Петербург", появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. По его словам, в данный момент проходит отладка всех систем арены, в том числе и поля. Ранее сообщалось, что питерский клуб не захотел принимать газон арены из-за его неудовлетворительного состояния.

- Эти сообщения не соответствуют действительности, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Я только провел большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и "Зенит", представители службы заказчика. Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами "Зенита". Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы "Зениту". Об этом сейчас и идет речь, мы еще раз посмотрели, какие это системы – речь идет, в частности, и о поле. Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет.