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Валерий Сюткин: "Спартак" победит "Зенит" со счетом 2:1"

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Заслуженный артист России, известный певец и болельщик "Спартака" заявил, что верит в победу любимой команды над "Зенитом" в центральной встрече 23-го тура чемпионата России.

– К сожалению, из-за работы не пойду на стадион, – сказал Сюткин. – Ребятам – удачи. Нельзя расслабляться. Надо сделать, что должно, и удержать отрыв. Будем верить, что "Спартак" победит 2:1.

Спартаковцы опережают занимающий третью позицию "Зенит" на 8 очков перед сегодняшней встречей на "Открытие Арене". Встреча начнется в 20:00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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