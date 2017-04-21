Мирча Луческу: "Зенит" на новом стадионе вообще не должен терять очки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" выразил опасения по поводу поля на новом стадионе "Санкт-Петербург". По словам наставника, по ходу встречи оно может испортиться, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Поле может помешать "Зениту" в завтрашнем матче?

– Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. "Урал" много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собранны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона "Зенит" вообще не должен терять очки дома.