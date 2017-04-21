Мирча Луческу: "Зенит" на новом стадионе вообще не должен терять очки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" выразил опасения по поводу поля на новом стадионе "Санкт-Петербург". По словам наставника, по ходу встречи оно может испортиться, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Поле может помешать "Зениту" в завтрашнем матче?
– Поначалу оно точно будет хорошим. Потом может испортиться, и нужно быть готовым к нему и ошибкам, которые могут возникать из-за качества газона. Стараться исправлять их или вовсе избегать. "Урал" много прессингует, использует тактические фолы. Значит, мы должны быть собранны и терпеливы. Публика нас поддержит, и это повлияет на игру. Уверен, в дальнейшем при полных трибунах нового стадиона "Зенит" вообще не должен терять очки дома.
Джин_SM(v3)
Обещаю, что выиграем все домашние матчи(Зенит-Анжи 1-1)... В следующем туре увидите другой Зенит(Спартак-Зенит 2-1)... Продолжай, Луческу, не останавливайся!
12:51
shpasic
да уже слышали, что Зенит не будет терять дома очки, ну и?))
12:43