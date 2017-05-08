Космонавт Рязанский поздравил "Спартак" с чемпионством

Летчик-космонавт Сергей Рязанский на своей странице в Инстаграме поздравил "Спартак" с чемпионством. Во время экспедиции в 2013 году Рязанский брал с собой на МКС спартаковский вымпел, который впоследствии подарил клубному музею.

- Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже. И надо сказать эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета, - написал Рязанский.

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