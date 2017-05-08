Космонавт Рязанский поздравил "Спартак" с чемпионством

Летчик-космонавт Сергей Рязанский на своей странице в Инстаграме поздравил "Спартак" с чемпионством. Во время экспедиции в 2013 году Рязанский брал с собой на МКС спартаковский вымпел, который впоследствии подарил клубному музею.
- Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже. И надо сказать эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полета, - написал Рязанский.
Поздравляю любимую команду "Спартак" с чемпионством! В космосе тоже болеют ;) ⚽️И надо сказать эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течении полета. Congratulations for my favorite soccer team "Spartak Moscow" for becoming champions of Russia! In space we also support our favorite teams. Such pieces of usual life connect us to our home and support us during flight. #spartak #fcspartak #space #champions #moscow #spartakmoscow #спартак #спартакмосква #спартакчемпион #fcsm