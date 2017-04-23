19:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Депутат Госдумы заявил, что Еськов опозорил "Крестовский"

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Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем "Фейсбуке" раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым на матче 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Сине-бело-голубые, впервые игравшие на новом стадионе, победили со счетом 2:0, но при этом у гостей было удалено три игрока.

"В понедельник официально обращусь в РФС, чтобы оценили работу судьи Алексея Еськова на игре "Урала" с "Зенитом".

Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Не известно еще, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих "уральцев" не удалили... Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с "Уралом".Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен "Зенит" своей победой. Набрал Григорию Иванову вечером. Думаю, каждый болельщик "Урала" отлично понимает и поддерживает его возмущения.

П.С. Надеюсь, что сегодняшние события по-хорошему разозлили нашу команду перед финалом Кубка России", – написал Альшевских.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Nika11

Еськов позорит Российский футбол.Бифала играл в пределах правил, Смольников проиграл момент, он попросту не успевал однако полез. Есков если уж решил помочь Зениту,максимум дать штрафной.

19:55

баламошка

Еськов, конечно, позорник, но даже Сатана уже не в силах опозорить Распилку.

19:41

морпех

Интересно,а почему депутат - дебил?А если и так,то зачем их выбирать?А если все(!)рез - ты выборов подтасованы,то где возмущения абсолютно большей части общества?А то,что он написал - вроде всё правильно...а то,что проблем ещё хватает,так вы реально верите,что в Сб вечером он решает проблемы в стране?

19:37

Антитрезвый мастер

дешёвый при ра

19:35

DENsid

Этот-то куда полез или у нас депутаты все проблемы в стране решили ?

19:31