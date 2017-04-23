Депутат Госдумы заявил, что Еськов опозорил "Крестовский"

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем "Фейсбуке" раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым на матче 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Сине-бело-голубые, впервые игравшие на новом стадионе, победили со счетом 2:0, но при этом у гостей было удалено три игрока.

"В понедельник официально обращусь в РФС, чтобы оценили работу судьи Алексея Еськова на игре "Урала" с "Зенитом".



Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Не известно еще, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих "уральцев" не удалили... Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с "Уралом".Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен "Зенит" своей победой. Набрал Григорию Иванову вечером. Думаю, каждый болельщик "Урала" отлично понимает и поддерживает его возмущения.



П.С. Надеюсь, что сегодняшние события по-хорошему разозлили нашу команду перед финалом Кубка России", – написал Альшевских.