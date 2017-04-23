Депутат Госдумы заявил, что Еськов опозорил "Крестовский"

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем "Фейсбуке" раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым на матче 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Сине-бело-голубые, впервые игравшие на новом стадионе, победили со счетом 2:0, но при этом у гостей было удалено три игрока.
"В понедельник официально обращусь в РФС, чтобы оценили работу судьи Алексея Еськова на игре "Урала" с "Зенитом".
Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Не известно еще, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих "уральцев" не удалили... Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с "Уралом".Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен "Зенит" своей победой. Набрал Григорию Иванову вечером. Думаю, каждый болельщик "Урала" отлично понимает и поддерживает его возмущения.
П.С. Надеюсь, что сегодняшние события по-хорошему разозлили нашу команду перед финалом Кубка России", – написал Альшевских.
Nika11
Еськов позорит Российский футбол.Бифала играл в пределах правил, Смольников проиграл момент, он попросту не успевал однако полез. Есков если уж решил помочь Зениту,максимум дать штрафной.
19:55
баламошка
Еськов, конечно, позорник, но даже Сатана уже не в силах опозорить Распилку.
19:41
морпех
Интересно,а почему депутат - дебил?А если и так,то зачем их выбирать?А если все(!)рез - ты выборов подтасованы,то где возмущения абсолютно большей части общества?А то,что он написал - вроде всё правильно...а то,что проблем ещё хватает,так вы реально верите,что в Сб вечером он решает проблемы в стране?
19:37
Антитрезвый мастер
дешёвый при ра
19:35
DENsid
Этот-то куда полез или у нас депутаты все проблемы в стране решили ?
19:31