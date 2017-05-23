Владимир Путин: "Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 на высочайшем уровне"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино пообещал, что российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

– Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне, – приводит ТАСС слова Путина.

Президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам. "В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола", – отметил глава государства. Он выразил удовлетворение тем, что в ФИФА позитивно воспринимают подготовку российской стороны к футбольным соревнованиям.

Путин подчеркнул, что российская сторона создает необходимые условия как для любителей футбола, так и для спортсменов. Он также обратил внимание Инфантино на то, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Россия значительную часть внимания и мест на стадионах предоставляет зарубежным гостям.