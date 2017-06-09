Алексей Смертин: "Калининград станет воротами для гостей Кубка конфедераций"

В Калининграде началась выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций-2017. Первыми так называемые Fan ID получили временно исполняющий обязанности заместителя губернатора области Александр Рольбинов и бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин.

- Проведение в Калининграде чемпионата мира будет способствовать развитию профессионального и детско-юношеского футбола, - цитирует welcome2018.com Смертина. - Я с удовольствием посещаю этот город. Регион станет воротами России для гостей турнира и, я уверен, окажет радушный прием и проведет соревнования на самом высоком уровне.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Как купить билеты на Кубок конфедераций