Александр Самедов: "Новая Зеландия - хорошая команда с габаритными футболистами"

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что товарищеский матч против Чили (1:1) показал как позитивные, так и негативные моменты в игре команды. По его словам, сборную ждет тяжелый стартовый матч Кубка конфедераций против Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня.

– В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные, – приводят "Известия" слова Самедова. – Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол. Что касается Новой Зеландии, то это — хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч.