Черный день фаворитов "Дакара". И Виллаш-Боаш тоже в числе сошедших

Нынешний "Дакар" безжалостен к фаворитам. Уже выбыл из борьбы многоопытный Нани Рома, живописно перевернувший свой Mini. Расстался с надеждами на победу Сириль Депре, оторвавший колесо на своем Peugeot. Ошибки в навигации и песчаные ловушки отбрасывают назад тех, кто казалось знает о пустыне все… Как результат количество аварий, инцидентов и сходов на "Дакаре-2018" зашкаливает.
Нани Рома, перевернувший свой Mini
На этом фоне можно сказать, что стакан пилотов Toyota Gazoo Racing наполовину полон. Все три основных экипажа команды продолжают борьбу, подтверждая легендарную надежность и выносливость пикапа Toyota Hilux.
Но ошибок, увы, не удалось избежать даже такому опытному бойцу как Нассер Аль-Аттия.
"Мы почти сразу схватили два прокола, но дальше все пошло еще хуже… -– разочарованно расстегивал шлем катарец на финише четвертого этапа. - Мы застряли в одной песчаной ловушке и потеряли там около получаса, а затем ситуация повторилась снова… Сегодня был очень неудачный день…"
На всех злоключениях Нассер потерял 54 минуты и опустился на 4-е место абсолютного зачета…
Впрочем, сдаваться еще рано. Гонка еще не перевалила за экватор, а как показывает практика все может измениться даже за один день. Так завтрашний этап вновь окажется сложным в плане навигации, ведь мотоциклы и автомобили пойдут к финишу разными маршрутами, а значит возможны ошибки…
А вот для звездного дебютанта "Дакара-2018" футбольного тренера Андре Виллаш-Боаша гонка закончена. На все том же 4-м этапе его автомобиль врезался в дюну и португальский экипаж вынужден был сойти.
Продолжает борьбу единственный на данный момент российский гонщик в зачете автомобилей - Иван Шихтотаров. Калининградец, выступающий на Toyota Hilux, поднялся на 27-е место в общем зачете.
Из других успехов россиян отметим Эдуарда Николаева, КАМАЗ которого выиграл уже третий этап к ряду. В свою очередь Сергей Карякин в зачете квадроциклов уверенно держится на второй строчке общего зачета.
"Дакар-2018"
Зачет автомобилей
Этап 4:
1. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:57.53
2. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 1.35
3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 3.16
4. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 - 34.36
5. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 - 35.46
6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 - 40.29
7. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 - 41.05
8. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 42.22
9. Язид Аль-Раджи/Тимо Готтшальк (Саудовская Аравия/Германия) Mini JCW Buggy T1 - 43.05
10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 47.04
Положение после 4 этапов:
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 10:36.07
2. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 6.55
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.06
4. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 58.48
5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:10.24
6. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 - 1:19.42
7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 - 1:21.47
8. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1– 10.11
9. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 1:22.44
10. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 - 1:35.30
27. Иван Шихотаров/Олег Уперенко (Россия/Латвия) Toyota Hilux T1 - 6:41.10
35. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 - 9:18.38
Зачет мотоциклов
Этап 4:
1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha 04:08.23
2. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha - отставание 05.10
3. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM - 07.10
4. Пабло Куинтанилла (Чили) Husqvarna - 7.32
5. Стефан Свитко (Словакия) KTM - 7.45
Положение после четырех этапов:
1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha 11:03.23
2. Пабло Куинтанилла (Чили) Husqvarna - отставание 1.55
3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda - 03.15
4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM - 05.23
5. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha - 07.34
Квадроциклы
Этап 4:
1. Сергей Карякин (Россия) Yamaha - 4:56.34
2. Игнасио Казале (Чили) Yamaha - отставание 00.45
3. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha - 5.31
4. Густаво Галлего (Аргентина) Yamaha - 08.01
5. Аксель Дютри (Франция) Yamaha - 08.14
Положение после четырех этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha 13:00.42
2. Сергей Карякин (Россия) Yamaha - отставание 25.30
3. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha - 35.01
4. Пабло Колетти (Аргентина) Yamaha - 40.00
5. Густаво Галлего (Аргентина) Yamaha - 44.16
Грузовики
Этап 4:
1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ 4:35.08
2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO - отставание +27.57
3. Мартин Коломы (Чехия), TATRA +38.49
4. Терухито Сугавара (Япония), HINO +1:13.15
5. Герт Хузинк (Голландия), Renault +1:16.33
…7. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ +1:23.31
…12. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ +2:05.24
…13. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ +2:10.53
Положение после четырех этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ - 12:22.27
2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO - отставание +36.55
3. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ +2:22.23
4. Мартин Мачик (Чехия), Tatra +2:22.57
5. Терухито Сугавара (Япония), HINO +2:56.34
...7. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ +3:57.37
...9. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ +4:07.48
...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ +5:54.32
andrei604
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
02:43
75serg75
Ну хоть Виллаш сошёл, а то за первые только дни уже одолели этим "великим" гонщиком.
23:12 10 января