Черный день фаворитов "Дакара". И Виллаш-Боаш тоже в числе сошедших

Характер пустыни сродни превратностям судьбы. Сегодня она дарит надежду и греет в лучах славы, а уже завтра беззастенчиво рушит все мечты.

Нынешний "Дакар" безжалостен к фаворитам. Уже выбыл из борьбы многоопытный Нани Рома, живописно перевернувший свой Mini. Расстался с надеждами на победу Сириль Депре, оторвавший колесо на своем Peugeot. Ошибки в навигации и песчаные ловушки отбрасывают назад тех, кто казалось знает о пустыне все… Как результат количество аварий, инцидентов и сходов на "Дакаре-2018" зашкаливает.

Нани Рома, перевернувший свой Mini

На этом фоне можно сказать, что стакан пилотов Toyota Gazoo Racing наполовину полон. Все три основных экипажа команды продолжают борьбу, подтверждая легендарную надежность и выносливость пикапа Toyota Hilux.

Но ошибок, увы, не удалось избежать даже такому опытному бойцу как Нассер Аль-Аттия.

"Мы почти сразу схватили два прокола, но дальше все пошло еще хуже… -– разочарованно расстегивал шлем катарец на финише четвертого этапа. - Мы застряли в одной песчаной ловушке и потеряли там около получаса, а затем ситуация повторилась снова… Сегодня был очень неудачный день…"

На всех злоключениях Нассер потерял 54 минуты и опустился на 4-е место абсолютного зачета…

Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомель не смогли избежать ошибок.

Впрочем, сдаваться еще рано. Гонка еще не перевалила за экватор, а как показывает практика все может измениться даже за один день. Так завтрашний этап вновь окажется сложным в плане навигации, ведь мотоциклы и автомобили пойдут к финишу разными маршрутами, а значит возможны ошибки…

А вот для звездного дебютанта "Дакара-2018" футбольного тренера Андре Виллаш-Боаша гонка закончена. На все том же 4-м этапе его автомобиль врезался в дюну и португальский экипаж вынужден был сойти.

Продолжает борьбу единственный на данный момент российский гонщик в зачете автомобилей - Иван Шихтотаров. Калининградец, выступающий на Toyota Hilux, поднялся на 27-е место в общем зачете.

Экипаж Ивана Шихтотарова.

Из других успехов россиян отметим Эдуарда Николаева, КАМАЗ которого выиграл уже третий этап к ряду. В свою очередь Сергей Карякин в зачете квадроциклов уверенно держится на второй строчке общего зачета.

КАМАЗ Эдуарда Николаева.

"Дакар-2018"

Зачет автомобилей

Этап 4:

1. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:57.53

2. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 1.35

3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 3.16

4. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 - 34.36

5. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 - 35.46

6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 - 40.29

7. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 - 41.05

8. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 42.22

9. Язид Аль-Раджи/Тимо Готтшальк (Саудовская Аравия/Германия) Mini JCW Buggy T1 - 43.05

10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 47.04

Положение после 4 этапов:

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 10:36.07

2. Себастьян Лоэб/Давид Елена (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 6.55

3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.06

4. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 58.48

5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:10.24

6. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 - 1:19.42

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 - 1:21.47

8. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1– 10.11

9. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 1:22.44

10. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 - 1:35.30

27. Иван Шихотаров/Олег Уперенко (Россия/Латвия) Toyota Hilux T1 - 6:41.10

35. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 - 9:18.38

Зачет мотоциклов

Этап 4:

1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha 04:08.23

2. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha - отставание 05.10

3. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM - 07.10

4. Пабло Куинтанилла (Чили) Husqvarna - 7.32

5. Стефан Свитко (Словакия) KTM - 7.45

Положение после четырех этапов:

1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha 11:03.23

2. Пабло Куинтанилла (Чили) Husqvarna - отставание 1.55

3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda - 03.15

4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM - 05.23

5. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha - 07.34

Квадроциклы

Этап 4:

1. Сергей Карякин (Россия) Yamaha - 4:56.34

2. Игнасио Казале (Чили) Yamaha - отставание 00.45

3. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha - 5.31

4. Густаво Галлего (Аргентина) Yamaha - 08.01

5. Аксель Дютри (Франция) Yamaha - 08.14

Положение после четырех этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha 13:00.42

2. Сергей Карякин (Россия) Yamaha - отставание 25.30

3. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha - 35.01

4. Пабло Колетти (Аргентина) Yamaha - 40.00

5. Густаво Галлего (Аргентина) Yamaha - 44.16

Грузовики

Этап 4:

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ 4:35.08

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO - отставание +27.57

3. Мартин Коломы (Чехия), TATRA +38.49

4. Терухито Сугавара (Япония), HINO +1:13.15

5. Герт Хузинк (Голландия), Renault +1:16.33

…7. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ +1:23.31

…12. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ +2:05.24

…13. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ +2:10.53

Положение после четырех этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ - 12:22.27

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO - отставание +36.55

3. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ +2:22.23

4. Мартин Мачик (Чехия), Tatra +2:22.57

5. Терухито Сугавара (Япония), HINO +2:56.34

...7. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ +3:57.37

...9. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ +4:07.48

...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ +5:54.32