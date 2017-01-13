Алексей Титов: "Бой Михайленко и Пакиао может стать самым большим в России"

Промоутер Дмитрия Михайленко Алексей Титов рассказал "СЭ", что бой с Мэнни Пакиао может состояться в Екатеринбурге 10 – 13 июля. Он отметил, что поединок может стать самым большим в России.

– Правда ли, что Дмитрий Михайленко может провести бой с Мэнни Пакиао в июле в России?

– Это очень преждевременная информация, потому что мы сейчас всего лишь на стадии переговоров. Как внутри своей команды, так и с командой Пакиао. Мэнни – чемпион по версии WBO в полусреднем весе, если он не потеряет свой пояс в апреле в Австралии в бою с Джеффом Хорном, то бой с Михайленко будет титульным. Но пока есть контакт, есть большое желание провести этот бой в России, в Екатеринбурге.

Хотим сделать самый большой бой на сегодняшний день, потому что Пакиао все равно боксер номер один в мире на сегодня.

– Как настроен сам Михайленко?

– На следующей неделе мы встретимся, будем общаться с командой. У меня есть очень много вопросов, которые нужно решить внутри команды, прежде чем мы сможем двинуться дальше.

– Они в том числе касаются вопроса, с кем он будет готовиться к бою с Пакиао?

– Да, это обсуждение всего подготовительного процесса к этому бою, тех людей, кто в этом будет участвовать. Какие-то изменения, конечно, будут. (Елена СОБОЛЬ)