Алексей Титов: "Бой Михайленко и Пакиао может стать самым большим в России"

Промоутер Дмитрия Михайленко Алексей Титов рассказал "СЭ", что бой с Мэнни Пакиао может состояться в Екатеринбурге 10 – 13 июля. Он отметил, что поединок может стать самым большим в России.
– Правда ли, что Дмитрий Михайленко может провести бой с Мэнни Пакиао в июле в России?
– Это очень преждевременная информация, потому что мы сейчас всего лишь на стадии переговоров. Как внутри своей команды, так и с командой Пакиао. Мэнни – чемпион по версии WBO в полусреднем весе, если он не потеряет свой пояс в апреле в Австралии в бою с Джеффом Хорном, то бой с Михайленко будет титульным. Но пока есть контакт, есть большое желание провести этот бой в России, в Екатеринбурге.
Хотим сделать самый большой бой на сегодняшний день, потому что Пакиао все равно боксер номер один в мире на сегодня.
– Как настроен сам Михайленко?
– На следующей неделе мы встретимся, будем общаться с командой. У меня есть очень много вопросов, которые нужно решить внутри команды, прежде чем мы сможем двинуться дальше.
– Они в том числе касаются вопроса, с кем он будет готовиться к бою с Пакиао?
– Да, это обсуждение всего подготовительного процесса к этому бою, тех людей, кто в этом будет участвовать. Какие-то изменения, конечно, будут. (Елена СОБОЛЬ)