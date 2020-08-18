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Полузащитник «Интера» продолжит карьеру в Германии

18 августа 2020, 12:34
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Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро продолжит карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, 24-летнего австрийца арендует менхенгладбахская «Боруссия». Сообщается, что сделка уже согласована и о ней будет вскоре объявлено официально. Соглашение включает в себя опцию выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Вторую половину сезона-2019/20 Лазаро провел в «Ньюкасле» на правах аренды. На счету игрока 2 гола в 15 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 15 миллионов евро.

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