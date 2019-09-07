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Неймар снова забивает. Видео

7 сентября 2019, 05:15
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Сборная Бразилии в товарищеском матче в конце второго тайма играет вничью с командой Колумбии — 2:2. Встреча проходит в США. В стартовом составе бразильцев вышел нападающий «ПСЖ» Неймар. Он сначала отметился результативной передачей на Каземиру, а затем отличился сам. Форвард забил за национальную команду впервые с ноября прошлого года.

Напомним, Неймар получил разрыв связки лодыжки в товарищеской встрече с Катаром 6 июня, из-за чего пропустил Кубок Америки. Это его первый выход на поле после повреждения.

Неймар в первой игре в сезоне отметился результативной передачей

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