Зажигательный танец Марадоны после первой победы в сезоне

«Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, в 9-м туре чемпионата Аргентины обыграла «Годой Крус» — 4:2. Это первая победа под руководством 58-летнего аргентинца. После окончания встречи Марадона исполнил зажигательный танец в раздевалке.

Diego Maradona has created an atmosphere where he's a friend first, boss second...Probably entertainer third



?? via @jmbianchi20 pic.twitter.com/4lOCMvXYLc