Игрок «Гремиу» рассказал, как чуть не съел полотенце в самолете
Полузащитник «Гремиу» Матеус Энрике рассказал, как впервые полетел на самолете первым классом. По его словам, он едва не съел полотенце.
— Я никогда до этого не летал первым классом. Я был рядом с Себолой, — рассказал Энрике. — В самолете внезапно потемнело. Подошла стюардесса, которая держала что-то на подносе. Она поднимала это щипцами и давала всем пассажирам. Затем она дала это мне. Я взял и почувствовал, что это горячее. Я подумал, что это тапиока (бразильское блюдо).
В этот момент речь Энрике была прервана оглушительным смехом партнеров по команде.
— Я попытался откусить, повернулся поговорить с Себолой и увидел, что он протирает свое лицо, — закончил футболист.
Brazil debutant Matheus Henrique's introduction to first class didn't go well ? pic.twitter.com/AG8xEWMCz4— ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2019