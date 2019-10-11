Игрок «Гремиу» рассказал, как чуть не съел полотенце в самолете

Полузащитник «Гремиу» Матеус Энрике рассказал, как впервые полетел на самолете первым классом. По его словам, он едва не съел полотенце.

— Я никогда до этого не летал первым классом. Я был рядом с Себолой, — рассказал Энрике. — В самолете внезапно потемнело. Подошла стюардесса, которая держала что-то на подносе. Она поднимала это щипцами и давала всем пассажирам. Затем она дала это мне. Я взял и почувствовал, что это горячее. Я подумал, что это тапиока (бразильское блюдо).

В этот момент речь Энрике была прервана оглушительным смехом партнеров по команде.

— Я попытался откусить, повернулся поговорить с Себолой и увидел, что он протирает свое лицо, — закончил футболист.