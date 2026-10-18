Названы победители соревнований «Максима Кросс Классик»

18 октября в Московской области прошли соревнования по бегу «Максима Кросс Классик». На старт вышли 376 участников, включая детей.

В программу вошли индивидуальные забеги на 3, 7,5 и 15 км, а также эстафеты 2 ? 7,5 км среди мужских, женских и смешанных команд. Во взрослых забегах и эстафетах призеров определяли в абсолютном зачете, без разделения на возрастные группы. На дистанции 15 км победили Иван Панферов и Елена Седова.

«Мне очень понравился этот старт. Международные выезды у меня во многом начинались именно с кроссов. Здесь как раз удалось почувствовать тот же формат: густая трава, скользкие участки, открытое поле. Я бежала, и сердце радовалось, что такой кросс проходит у нас, в России», — отметила Елена Седова.

Забеги на 7,5 км выиграли Сергей Попов и Юлия Конякина, а на 3 км — Артемий Болотов и Юлия Зубарева. В эстафетах первыми стали мужская команда Snekery, женская D&N и смешанная «Альфа-Эшелон». Соревнования совместно организовали команда ZELRUN и загородный комплекс «Максима Парк».