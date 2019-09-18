Дмитрий Мусэрский: «На площадке я практически погружаюсь в медитацию»

Один из лучших блокирующих мира подвел итоги группового этапа чемпионата Европы по волейболу-2019. По словам россиянина, он полностью готов физически, но им с Игорем Кобзарем еще нужно набирать во взаимодействии, передает из Любляны спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Для вас, как для блокирующего, какой эпизод более ценный: когда вы в первом сете подстраховали в защите после блока соперника или результативный пас на Полетаева во второй партии?

— На самом деле, глубокий вопрос. Лично для меня быть на площадке -уже ценно. Я погружаюсь практически в медитацию. Поэтому не важно, что я делаю: подбиваю мяч, блокирую, пасую или нападаю. Главное — быть в игре и получать от этого удовольствие. Для меня это самое важное.

— Сегодня получили удовольствие на 100 процентов?

— Наверное, да.

— Есть ощущение, что с Игорем Кобзарем в третьем сете вы нащупали отличное взаимодействие.

— Я бы так не сказал. Наоборот (смеется). На самом деле, нам нужно еще искать его. Пока есть нюансы. То я что-то не то сделаю, то наоборот исправляю. Мы набираем в этом плане по ходу турнира, надеюсь, будем продолжать делать это.

— В Питере на олимпийском отборе вы говорили, что готовы не полностью. А здесь?

— Сейчас физически я готов полностью.

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