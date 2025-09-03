Дончич подарил кроссовки Подольски

Разыгрывающий защитник «Лейкерс» и сборной Словении Лука Дончич обменялся подарками с чемпионом мира по футболу Лукасом Подольски после матча Евробаскета.

Баскетболист подписал свои кроссовки, а футболист — игровую футболку с номером 10.

«Слишком много мирового величия на одной фотографии», — подписала ФИБА фотографию Дончича и Подольски.

Во вторник, 2 сентября, Словения обыграла Исландию (87:79) в 4-м туре группового турнира Евробаскета. Дончич стал самым результативным игроком встречи — 26 очков.