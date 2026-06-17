Соболенко победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко победила россиянку Екатерину Александрову в матче второго круга турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час и 22 минуты. Соболенко сделала 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. У Александровой — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале турнира в Берлине Соболенко сыграет с Николой Бартунковой из Чехии.

Берлин (Германия)

Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:4