Соболенко победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко победила россиянку Екатерину Александрову в матче второго круга турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час и 22 минуты. Соболенко сделала 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. У Александровой — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В четвертьфинале турнира в Берлине Соболенко сыграет с Николой Бартунковой из Чехии.
Берлин (Германия)
Турнир WTA VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:4
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