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Арина Соболенко — Никола Бартунькова: где смотреть онлайн трансляцию матча WTA

Арина Соболенко и Никола Бартунькова сыграют в 1/4 финала турнира в Берлине 19 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и чешка Никола Бартунькова встретятся в 1/4 финала турнира WTA в Берлине (Германия) в четверг, 19 июня. Игра пройдет на травяном покрытии. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Соболенко — Бартунькова: трансляция турнира WTA в Берлине (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Соболенко — Бартунькова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Соболенко — Бартунькова можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летняя Соболенко — первая ракетка мира. Во втором круге турнира в Берлине Арина обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:4).

20-летняя Бартунькова занимает 62-е место в мировом рейтинге. На предыдущей стадии чешская теннисистка выиграла у бельгийки Элисе Мертенс (6:1, 6:4).

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Теннис
Арина Соболенко
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