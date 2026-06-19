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Сегодня, 21:19

Медведев уступил сопернику не из топ-50 на третьем турнире подряд

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Даниэлю Альтмайеру в четвертьфинале турнира в Галле.

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу немецкого спортсмена, занимающего 81-е место в рейтинге АТР.

Медведев потерпел поражение от соперника из-за пределов топ-50 на третьем турнире подряд. В полуфинале в Хертогенбоше россиянин уступил 76-й ракетке мира Камилю Майхржаку, а в первом круге «Ролан Гаррос» — Адаму Уолтону, который на тот момент располагался на 97-й позиции в мировом рейтинге.

Альтмайер в полуфинале турнира в Галле сыграет против победителя матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

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Теннис
Даниил Медведев
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