Касаткина снова первая ракетка страны. Она была в шаге от финала «тысячника»

В полуфинале турнира в Риме Дарья проиграла матч-триллер туниске Жабер. Но в столице Италии россиянки вышли в финал в паре.

Турнир WTA-1000 в Риме

Полуфинал, одиночный разряд

Онс Жабер (Тунис) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 1:6, 7:5

Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:2, 6:1

Полуфинал, женский парный разряд

Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова (обе — Россия) — Дезайри Кравчук (США), Деми Схурс (Нидерланды) — 1:6, 7:6 (8:6), 10:7

Женский теннис всегда приносит много сюрпризов — возвращение теннисисток в топ после нескольких лет неудач, мощные камбэки по ходу матча и нервы. В выходные состоялось сразу несколько таких игр — в первую очередь, стоит обратить внимание на звание первой ракетки России для Дарьи Касаткиной и ее крутую игру с африканкой Онс Жабер.

Смена власти в российском теннисе

В прошлом сезоне главной российской надеждой в женском теннисе была Анастасия Павлюченкова, которая вышла в финал «Ролан Гарроса». Но сейчас, пока Настя испытывает проблемы со здоровьем, белая полоса вернулась к Дарье Касаткиной. Победительница пяти турниров WTA долгое время показывала совсем уж невзрачные результаты в одиночке, но в Риме вышла в полуфинал. Правда, Даша затратила на это не так и много сил — швейцарка Жиль Тайкманн во втором сете отказалась от продолжения матча. За выход в финал Касаткина боролась с Онс Жабер из Туниса.

Но, независимо от результата полуфинала, россиянка стала героем недели — после окончания турнира в Риме Даша вернется в двадцатку сильнейших в рейтинге WTA и снова станет первой ракеткой России, обогнав Павлюченкову.

У Жабер и того меньше побед, но зато одна из них случилась на недавнем «тысячнике» в Мадриде. Тогда еще многие удивлялись, почему Онс отказалась открывать шампанское после выигранного матча, а оказалось все просто — теннисистка же из Туниса и придерживается мусульманской религии, не приветствующей алкоголь. Зато она стала первой африканкой, которой удалось выиграть столь крупный турнир.

Сейчас у Жабер крутая серия — десять выигранных матче подряд — и прерывать цепочку туниска явно не собирается. Поначалу в матче с Касаткой счет был равным, пока в концовке первого сета Онс не сделала такой нужный брейк, хотя побороться и пришлось. Но потом начался типичный женский теннис — после острой конкуренции начальной партии Даша буквально разгромила Жабер, отдав ей всего один гейм. И то эта была всего лишь ее подача, возможно, даже так называемый гейм приличия, чтобы не ставить «баранку». Касаткина оказалась на кураже и надеялась перед матчем, что Онс хоть немного устала, и у нее будет шанс.

Но не стоило забывать, как туниска выиграла в предыдущей стадии у Марии Саккари, проиграв первый сет и уступая во втором со счетом 2:5. В том матче Онс победила. В том же стиле сегодня выиграли в паре россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которые отыграли три матчбола. Пришлось играть «королевский» тайбрейк, который по сути является третьим сетом. Вторую партию девушки тоже выиграли в заключительном, тринадцатом, гейме. Теперь россиянки сыграют в финале «мастерса» в Риме.

Касаткина в шаге от выхода в финал

А между тем третий сет между Касаткиной и Жабер развивался по сценарию первого — теннисистки брали свои подачи и не были особо удачливы на чужой. Но это если смотреть только по счету — на самом же деле у Даши постоянно возникали проблемы, в то время как Онс зарабатывала брейки, но не реализовывала их. В шестом гейме у туниски наконец получилось — отыграться Касаткина не смогла, так что упустила впервые в сете свою подачу.

Даша ценой больших усилий, вынуждая Жабер ошибаться, отыграла брейк, легко взяла свою подачу (под ноль!) и выиграла подачу Онс. Один заветный гейм оставался до победы в матче, но это женский теннис — без вечной синусоиды тут не обойтись. Жабер заканчивает буквально следующий гейм шедевральным розыгрышем — выполнила укороченный, которого никто не ждал. В первую очередь — Касаткина.

И счет снова стал равным, надежда у россиянки еще осталась. Онс легко забрала свою подачу, но ведь можно было перевести все в тайбрейк. Но Жабер снова помог укороченный, которым она закончила матч, а перед этим вынудив Дашу ошибиться.

Наверняка Касаткиной сейчас жутко обидно — победа была в каком-то шаге. Но белая полоса началась, звание первой ракетки возвращено — и все равно проигрыш. С другой стороны, Даша начала вспоминать свои лучшие годы — осталось не упустить этого дальше.

В финале с Онс Жабер сыграет Ига Свентек, первая ракетка мира, которая в этом сезоне выиграла уже 36-й матч и 27-й подряд. В прошлом году за все 365 дней у нее было столько же побед, а ведь этот сезон еще будет продолжаться долго. В полуфинале полька разгромила белоруску Арину Соболенко, отдав ей всего три гейма. У обеих девушек сейчас крутые беспроигрышные серии, так что интересно, кто победит. А россиянки, надеемся, продолжат подтягиваться.