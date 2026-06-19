Французского теннисиста Муте оштрафовали за мат в интервью на корте

Французский теннисист Корентен Муте подвергся денежному штрафу за неоднократное использование мата в послематчевом интервью на турнире в Лондоне, сообщает журналист Тумаини Карайол.

В первом круге соревнований 27-летний спортсмен победил соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте Муте произнес семь матов, несмотря на просьбу журналистки не использовать подобные слова.

Как отмечает источник, Муте оштрафован на 40 тысяч долларов, однако теннисист собирается подать апелляцию на штраф.

Во втором круге турнира в Лондоне француз проиграл испанцу Алехандро Давидович Фокине.