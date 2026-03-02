Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

2 марта, 10:45

Андрей Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Руслан Минаев

Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свою позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Рублев дошел до полуфинала турнира в Дубае, где уступил нидерландцу Таллону Грикспуру. Благодаря этому результату он набрал 2400 очков и переместился с 18-го на 17-е место.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас (13 550 очков). Вторую строчку занимает итальянец Янник Синнер (10 400). Далее в топ-10 расположились: Новак Джокович (Сербия, 5280), Александр Зверев (Германия, 4555), Лоренцо Музетти (Италия, 4405), Алекс де Минаур (Австралия, 4235), Тейлор Фритц (США, 4220), Бен Шелтон (США, 4010), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3950) и Александр Бублик (Казахстан, 3405).

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 11-ю позицию (3360 очков). Карен Хачанов остался на 16-м месте (2450).

Андрей Рублев.В Дубае застрял не только Медведев, но и Рублев. Успеют ли они на турнир в Индиан-Уэллсе?

Рейтинг ATP от 2 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13550 баллов

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10400

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4235

7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4220

8 (9). Бен Шелтон (США) — 4010

9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3950

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3360

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2450

17 (18). Андрей Рублев (Россия) — 2400

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Янник Синнер
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 32 БПЛА над регионами России за ночь
В «Барселоне» скоро выберут нового президента. Кто может сместить Лапорту?
НОАК назвала пять «уроков» на основе анализа действий Израиля против Ирана
В Хабаровске подрались во время рукопожатия, Кузя – герой Уфы, а «Спартак» разъяснил ситуацию с Жамновым. Что произошло в КХЛ 3 марта
Форвард «Реала» Родриго порвал крестообразные связки и пропустит ЧМ-2026
Украинские дроны-камикадзе атаковали электропоезд в Брянской области
Популярное видео
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Определись все участники плей-офф на «Западе» КХЛ
Определись все участники плей-офф на «Западе» КХЛ
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Медведев, Хачанов и Рублев покинули ОАЭ
Медведев и Рублев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллсе
Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса
Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете
«Никто не знает, когда мы сможем вылететь». Даниил Медведев застрял в Дубае после победы на турнире
Триумфальный финал уникальной серии Медведева. Россиянин завоевал исторический титул без борьбы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дардери победил Ханфманна в финале турнира в Сантьяго

Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости