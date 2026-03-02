Андрей Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свою позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Рублев дошел до полуфинала турнира в Дубае, где уступил нидерландцу Таллону Грикспуру. Благодаря этому результату он набрал 2400 очков и переместился с 18-го на 17-е место.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас (13 550 очков). Вторую строчку занимает итальянец Янник Синнер (10 400). Далее в топ-10 расположились: Новак Джокович (Сербия, 5280), Александр Зверев (Германия, 4555), Лоренцо Музетти (Италия, 4405), Алекс де Минаур (Австралия, 4235), Тейлор Фритц (США, 4220), Бен Шелтон (США, 4010), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3950) и Александр Бублик (Казахстан, 3405).

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 11-ю позицию (3360 очков). Карен Хачанов остался на 16-м месте (2450).

Рейтинг ATP от 2 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13550 баллов

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10400

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4235

7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4220

8 (9). Бен Шелтон (США) — 4010

9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3950

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3360

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2450

17 (18). Андрей Рублев (Россия) — 2400

