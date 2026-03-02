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2 марта, 04:03

Дардери победил Ханфманна в финале турнира в Сантьяго

Павел Лопатко

Итальянский теннисист Лучано Дардери победил немца Янника Ханфманна в финальном матче турнира в Сантьяго — 7:6 (8:6), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. 24-летний Дардери (21-й номер мирового рейтинга) сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 34-летнего соперника (81-я ракетка мира) 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-поинтов.

Этот титул стал для Дардери пятым в карьере.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP BCI Seguros Chile Open

Призовой фонд 700 045 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Лучано Дардери (Италия, 2) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (8:6), 7:5

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Теннис
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