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2 марта, 16:38

Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства, разработали план вылета, сообщает Marca.

По информации источника, спортсмены планируют доехать на машине до Омана, где утром 3 марта их ждет частный самолет. Дальнейший маршрут, вероятно, пройдет через Турцию или Армению.

Даниил Медведев, Мирра Андреева, Андрей Рублев.Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса

Всего в Дубае остаются около 40 человек, связанных с проведением турнира: теннисисты, тренеры, журналисты и представители ATP. Они также ищут варианты вылета.

Медведев стал победителем турнира в Дубае после снятия Таллона Грикспора с финальной встречи из-за травмы. Рублев уступил голландцу в полуфинале.

Следующий турнир, на который заявлены россияне, — «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Турнир пройдет с 4 по 15 марта.

Андрей Рублев.В Дубае застрял не только Медведев, но и Рублев. Успеют ли они на турнир в Индиан-Уэллсе?

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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