Медведев и Рублев покинут Дубай на частном самолете

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства, разработали план вылета, сообщает Marca.

По информации источника, спортсмены планируют доехать на машине до Омана, где утром 3 марта их ждет частный самолет. Дальнейший маршрут, вероятно, пройдет через Турцию или Армению.

Всего в Дубае остаются около 40 человек, связанных с проведением турнира: теннисисты, тренеры, журналисты и представители ATP. Они также ищут варианты вылета.

Медведев стал победителем турнира в Дубае после снятия Таллона Грикспора с финальной встречи из-за травмы. Рублев уступил голландцу в полуфинале.

Следующий турнир, на который заявлены россияне, — «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Турнир пройдет с 4 по 15 марта.

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