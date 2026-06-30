Зверев победил Блокса и вышел во второй круг Уимблдона
Третья ракетка мира Александр Зверев вышел во второй круг Уимблдона.
Немец в четырех сетах победил бельгийца Александра Блокса, занимающего 36-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Матч длился 3 часа.
Соперником Зверева во втором круге «мейджора» в Лондоне станет Валентин Ройе (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)
Артюр Фис (Франция, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:5, 6:1, 6:3
Якуб Меншик (Чехия, 15) — Тоби Сэмюэл (Великобритания, WC) — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)
Источник: Сетка Уимблдона
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