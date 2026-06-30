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30 июня, 21:15

Зверев победил Блокса и вышел во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел во второй круг Уимблдона.

Немец в четырех сетах победил бельгийца Александра Блокса, занимающего 36-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Матч длился 3 часа.

Соперником Зверева во втором круге «мейджора» в Лондоне станет Валентин Ройе (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)

Артюр Фис (Франция, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:5, 6:1, 6:3

Якуб Меншик (Чехия, 15) — Тоби Сэмюэл (Великобритания, WC) — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)

Источник: Сетка Уимблдона
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Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
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