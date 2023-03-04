Медведев после третьего титула подряд: «Это еще не все»

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на свою победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

После матча Медведев написал на одной из камер фразу: «Это еще не все». В послематчевом интервью спортсмен заявил, что был недоволен своим вылетом из топ-10 рейтинга ATP из-за неудачного выступления на Australian Open, но сейчас чувствует себя уверенным в своих силах.

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).