Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:49

Медведев после третьего титула подряд: «Это еще не все»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на свою победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

После матча Медведев написал на одной из камер фразу: «Это еще не все». В послематчевом интервью спортсмен заявил, что был недоволен своим вылетом из топ-10 рейтинга ATP из-за неудачного выступления на Australian Open, но сейчас чувствует себя уверенным в своих силах.

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев о третьем титуле подряд: «Это невероятно. Начало года было неудачным, но сейчас я уверен в себе»

Тарпищев объяснил, почему Медведев обыграл Рублева
Новости
RSS RSS
Все новости