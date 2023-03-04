Тарпищев объяснил, почему Медведев обыграл Рублева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ) над соотечественником Андреем Рублевым в двух сетах (6:2, 6:2).

«Даня выглядел искусственнее. Он легче выиграл свою первую подачу, легче выиграл свою вторую подачу. За счет этого имел позиционное преимущество. У Рублева был дефицит времени перед ударом. Результат закономерен. С позиции передвижения был чище за счет тех факторов, которых я говорил в начале», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев выиграл три турнира за три недели. До этого он победил на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).