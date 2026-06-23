23 июня во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Ганой. Встреча пройдет в Бостоне на арене «Джиллетт» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес из Гондураса.

Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Букмекеры считают Англию безоговорочным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность данного исхода — примерно 82%. Ничья котируется за 7.40 (13%), успех Ганы доступен в линии за 18.0 (5%).

Прогноз и ставка Александра Елагина на матч ЧМ-2026 Англия — Гана

«Английская сборная во второй раз в истории сыграет в Бостоне, точнее в Фоксборо. Во время первого визита в июне 1993 года англичане неожиданно проиграли сборной США в товарищеском матче — 0:2. Правда, игра тогда проходила на другом стадионе, который назывался «Фоксборо».

Англия и Гана впервые сойдутся в рамках мирового первенства. Их единственная предыдущая встреча состоялась в марте 2011 года в товарищеском матче на «Уэмбли» и закончилась вничью 1:1 — голы забили Энди Кэрролл и Асамоа Гьян. На ЧМ сборная «Трех львов» ни разу не уступала африканским командам, одержав в восьми матчах пять побед — над Египтом 1:0, Камеруном 3:2 (оба на ЧМ-1990), дважды над Тунисом 2:0 (ЧМ-1998) и 2:1 (ЧМ-2018), Сенегалом 3:0 (ЧМ-2022) и три раза сыграла вничью, причем все три раза с одинаковым счетом 0:0 — с Марокко (ЧМ-1986), Нигерией (ЧМ-2002) и Алжиром (ЧМ-2010). Если англичане обыграют во вторник ганцев, то это будет четвертый раз, когда они выиграют два первых матча на ЧМ, как это случалось в 1982, 2006 и 2018 годах.

Сборная Ганы на ЧМ провела против европейских команд семь матчей, в которых одержала две победы: над Чехией — 2:0 (ЧМ-2006) и Сербией — 1:0 (ЧМ-2010); один раз сыграла вничью: с Германией — 2:2 (ЧМ-2014) и потерпела четыре поражения: от Италии — 0:2 (ЧМ-2006), Германии — 0:1 (ЧМ-2010) и дважды от Португалии — 1:2 (ЧМ-2014) и 2:3 (ЧМ-2022). Таким образом, «Черные звезды» в последних четырех матчах ЧМ против европейских команд не выиграли ни одного матча: ничья и три поражения. Для португальского тренера сборной Ганы Карлуша Кейруша это уже пятый ЧМ: с Португалией (ЧМ-2010), трижды подряд с Ираном (ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022) и на ЧМ-2026 — с Ганой. Самое крупное поражение на ЧМ команде Кейруша нанесла сборная Англии, разгромив команду Ирана со счетом 6:2 в 2022 году.

В первом туре ЧМ-2026 только Германия нанесла больше ударов в створ (12), чем Англия (11 — против Хорватии). Без учета пенальти, команда Томаса Тухеля также показала самый высокий показатель ожидаемых голов (1.09) среди всех команд первого тура. Капитан «Трех львов» Харри Кейн забил пять мячей в пяти матчах против африканских сборных, три из которых пришлись на ЧМ: два гола в ворота Туниса в 2018 году и один — Сенегала в 2022-м. Если Кейн отличится в предстоящем матче с Ганой, то обгонит Гари Линекера (у обоих — по 10 голов) и станет лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю ЧМ. А вратарь англичан Джордан Пикфорд и защитник Джон Стоунз могут провести свои 14-е по счету матчи на ЧМ. Только легендарный голкипер Питер Шилтон сыграл большее количество встреч — 17. Если Джуд Беллингем выйдет на поле против ганцев, то сыграет свой юбилейный 50-й матч за сборную Англии, а в день игры ему исполнится 22 года и 359 дней. Таким образом, он станет самым молодым игроком в истории, достигшим такого рубежа по матчам в составе национальной мужской сборной.

Учитывая все вышесказанное, безусловный фаворит в грядущем матче — сборная Англии. Ожидаю, что родоначальники футбола смогут как минимум уверенно обыграть сборную Ганы. Даже считаю, что здесь вполне себе может случиться и разгром», — цитирует Елагина «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.85.