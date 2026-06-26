Совместная подача: First&Red, Карен Хачанов и rockets.concept store запускают авторскую коллекцию напитков

26 июня First&Red совместно со своим амбассадором Кареном Хачановым и кофейными мультипространствами rockets.concept store запускают коллекцию авторских напитков, вдохновленных атмосферой и культурой теннисных столиц мира — Мельбурна, Парижа, Уимблдона и Нью-Йорка.

В основе концепции проекта — любовь Карена Хачанова к кофе и поиск лучших кофейных вкусов в местах проведения теннисных турниров. Теннисист не раз отмечал, что чашка кофе — это особый ритуал и одно из его главных удовольствий как во время турниров, так и в повседневной жизни.

Карен Хачанов.

Каждый напиток коллекции посвящен одному из турниров «Большого шлема». «Мельбурн» (550 рублей) на кокосовом молоке с синей матчей, карамелью-лемонграссом и эспрессо создан для идеального восстановления в жаркую погоду. Голубой оттенок напитка отсылает к цвету австралийских кортов. Клубничный «Париж» (550 рублей) с ванильными сливками, какао, эспрессо и бобами тонко объединяет вкусы, традиционно ассоциирующиеся с парижской выпечкой и десертами. Для «Уимблдона» (550 рублей) команды выбрали сочетание матчи-клауд на кокосовой воде и бергамота, вдохновившись английской клубной культурой и атмосферой Уимблдона. «Нью-Йорк» (550 рублей) — холодный фильтр-кофе с дыней, каламанси, двойным эспрессо и медовыми сотами. Сочетание кофе, фрукта, цитрусовой кислинки и медовой сладости напоминает о ночных матчах US Open и коктейле Honey Deuce.

Приобрести напитки можно в rockets.concept store на Валовой и Садовнической улицах. Покупатели любого напитка из коллекции также смогут стать участниками специального розыгрыша: для этого достаточно получить код при покупке и активировать его на сайте First&Red. Среди призов — теннисный шоппер, мини-ракетка с автографом Карена Хачанова и свеча с ароматами кофе и травяного корта — главного символа Уимблдона.

Карен Хачанов.

Продолжением коллаборации станет специальная встреча с участием Карена Хачанова в rockets.concept store на Тверском бульваре. Мероприятие пройдет 17 июля, а его гости получат возможность пообщаться с теннисистом и продегустировать напитки, созданные в рамках совместной коллекции. После встречи они поступят в продажу в этой локации.

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