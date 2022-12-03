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3 декабря, 18:15

Англия — Сенегал: Кулибали и Менди не панацея против Кейна и Рэшфорда

Африканцам нужно больше топовых игроков.
Евгений Коростелев
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Сборная Англии.
Фото Global Look Press

4 декабря в матче 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Англии сыграет с командой Сенегала. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 21.45 стартует на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Сенегал

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают вице-чемпионов Европы фаворитами встречи. На победу Англии в основное время доступен коэффициент 1.53, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (25%), триумф Сенегала — за 8.20 (11%).

Эти сборные никогда не встречались. Думаете, что африканцы удивят соперника и как минимум не проиграют в основное время? Вариант Х2 оценен котировкой 2.70.

Команды в группе провели по два «верховых» матча, но в плей-офф вполне могут сыграть от обороны. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.67.

Сенегал забил в двух играх на групповом этапе, однако на их гол в ворота англичан все равно очень высокий коэффициент — 1.97.

Также эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются результативными ударами. Вариант «обе забьют» идет за 2.43, «обе забьют — нет» — за 1.56.

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Во вторых таймах всех матчей с участием «Львов Теранги» на этом ЧМ было забито минимум два мяча. На то, что в 1/8 ситуация повторится снова, котировка — 2.44.

Дополнительное время в этой игре можно оформить за 6.20. Победу Англии в экстра-таймах предложено взять за 9.10, Сенегала — за 19.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекера, — 1:0 в пользу «Трех львов» за 4.90.

Англия — Сенегал: прогноз и анализ матча 1/8 ЧМ 4 декабря 2022 года

Сборная Англии на правах фаворита группы B очень спокойно вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда Гарета Саутгейта в первом туре создала задел по мячам на случай равенства очков с кем-то из соперников (победила 6:2 Иран), затем перекрыла кислород и ничего не позволила создать США (0:0), а в финале этапа мощно прошлась по Уэльсу (3:0).

В первую очередь островитяне удивили строгой игрой в обороне, чего не хватило, например, в Лиге наций. Там «Три льва» пропустили 10 мячей за шесть матчей, а в Катаре — пару за три игры, две из которых были «сухими». Конечно, уровень соперников немного разный, но и сыграла Англия убедительнее. Одна из причин — преображение Харри Магуайра, который проводит очень сильный турнир.

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В атаке у англичан неожиданно сменились лидеры, но это не помешало им забить девять мячей. А если быть точнее — функции. Кейн больше не наконечник, а блестящий форвард в оттяжке. На его счету три ассиста, и он лидер турнира по этому показателю. Ноу-хау Саутгейта работает явно не во благо статистике Харри, но позволяет проявить себя другим игрокам: три мяча на счету Рэшфорда, два у Сака, дебютный мяч за сборную забил Беллингем.

На результативный удар форварда «МЮ» можно поставить за 2.70, вингера «Арсенала» — за 3.50, на самого Кейна — за 2.10.

Сенегал не притягивал к себе внимание на групповом этапе: ожидаемо, пусть и в борьбе, уступил Нидерландам (0:2), буднично обыграл Катар (3:1) и вырвал путевку в плей-офф у Эквадора (2:1). Лидерами команды на турнире, как и положено было изначально, стали Калиду Кулибали (забил победный мяч эквадорцам) и Эдуар Менди. На игроков «Челси» надежда и в противостоянии с Англией — на их игру и знание футболистов соперника.

«Если дело дойдет до серии пенальти, мы легко победим. Я знаю нашего вратаря, он способен отразить пару-тройку ударов с точки. По пенальти мы всегда выигрываем», — заявил бывший форвард африканской сборной Эль-Хаджи Диуф. Для Сенегала остается дело за малым — продержаться 120 минут.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Сенегал

Жаль, что Кулибали и Менди не панацея для африканцев. Они помогут оборонять ворота, но впереди нужны футболисты, которые способны прорваться в штрафную Пикфорда и переиграть его. Но по играм в группе сложилось впечатление, что таких ребят в отсутствие Мане у сенегальцев нет.

А продержаться хотя бы 90 минут и не пропустить от мощной и вариативной сборной Англии будет непросто. У «Трех львов» отличные фланговые игроки, которые в какой-то момент останутся без подстраховки и создадут момент. В случае гола для команды Саутгейта будет делом техники добить бросившегося вперед противника.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.87.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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