Англия — Сенегал: Кулибали и Менди не панацея против Кейна и Рэшфорда
4 декабря в матче 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Англии сыграет с командой Сенегала. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 21.45 стартует на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают вице-чемпионов Европы фаворитами встречи. На победу Англии в основное время доступен коэффициент 1.53, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (25%), триумф Сенегала — за 8.20 (11%).
Эти сборные никогда не встречались. Думаете, что африканцы удивят соперника и как минимум не проиграют в основное время? Вариант Х2 оценен котировкой 2.70.
Команды в группе провели по два «верховых» матча, но в плей-офф вполне могут сыграть от обороны. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.67.
Сенегал забил в двух играх на групповом этапе, однако на их гол в ворота англичан все равно очень высокий коэффициент — 1.97.
Также эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются результативными ударами. Вариант «обе забьют» идет за 2.43, «обе забьют — нет» — за 1.56.
Во вторых таймах всех матчей с участием «Львов Теранги» на этом ЧМ было забито минимум два мяча. На то, что в 1/8 ситуация повторится снова, котировка — 2.44.
Дополнительное время в этой игре можно оформить за 6.20. Победу Англии в экстра-таймах предложено взять за 9.10, Сенегала — за 19.0.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекера, — 1:0 в пользу «Трех львов» за 4.90.
Англия — Сенегал: прогноз и анализ матча 1/8 ЧМ 4 декабря 2022 года
Сборная Англии на правах фаворита группы B очень спокойно вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда Гарета Саутгейта в первом туре создала задел по мячам на случай равенства очков с кем-то из соперников (победила 6:2 Иран), затем перекрыла кислород и ничего не позволила создать США (0:0), а в финале этапа мощно прошлась по Уэльсу (3:0).
В первую очередь островитяне удивили строгой игрой в обороне, чего не хватило, например, в Лиге наций. Там «Три льва» пропустили 10 мячей за шесть матчей, а в Катаре — пару за три игры, две из которых были «сухими». Конечно, уровень соперников немного разный, но и сыграла Англия убедительнее. Одна из причин — преображение Харри Магуайра, который проводит очень сильный турнир.
В атаке у англичан неожиданно сменились лидеры, но это не помешало им забить девять мячей. А если быть точнее — функции. Кейн больше не наконечник, а блестящий форвард в оттяжке. На его счету три ассиста, и он лидер турнира по этому показателю. Ноу-хау Саутгейта работает явно не во благо статистике Харри, но позволяет проявить себя другим игрокам: три мяча на счету Рэшфорда, два у Сака, дебютный мяч за сборную забил Беллингем.
На результативный удар форварда «МЮ» можно поставить за 2.70, вингера «Арсенала» — за 3.50, на самого Кейна — за 2.10.
Сенегал не притягивал к себе внимание на групповом этапе: ожидаемо, пусть и в борьбе, уступил Нидерландам (0:2), буднично обыграл Катар (3:1) и вырвал путевку в плей-офф у Эквадора (2:1). Лидерами команды на турнире, как и положено было изначально, стали Калиду Кулибали (забил победный мяч эквадорцам) и Эдуар Менди. На игроков «Челси» надежда и в противостоянии с Англией — на их игру и знание футболистов соперника.
«Если дело дойдет до серии пенальти, мы легко победим. Я знаю нашего вратаря, он способен отразить пару-тройку ударов с точки. По пенальти мы всегда выигрываем», — заявил бывший форвард африканской сборной Эль-Хаджи Диуф. Для Сенегала остается дело за малым — продержаться 120 минут.
Прогноз и ставка на матч Англия — Сенегал
Жаль, что Кулибали и Менди не панацея для африканцев. Они помогут оборонять ворота, но впереди нужны футболисты, которые способны прорваться в штрафную Пикфорда и переиграть его. Но по играм в группе сложилось впечатление, что таких ребят в отсутствие Мане у сенегальцев нет.
А продержаться хотя бы 90 минут и не пропустить от мощной и вариативной сборной Англии будет непросто. У «Трех львов» отличные фланговые игроки, которые в какой-то момент останутся без подстраховки и создадут момент. В случае гола для команды Саутгейта будет делом техники добить бросившегося вперед противника.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2