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«Рома» — «Фейеноорд»: стойкость в основное время — главный козырь команды из Нидерландов

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью, «Рома».
Фото Global Look Press
Голландцы готовятся хорошо, но этого мало.

25 мая 2022 года в албанской Тиране состоится финал Лиги конференций. На «Арене Комбетаре» итальянская «Рома» сыграет с голландским «Фейеноордом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что новый еврокубок выиграет Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на «Фейеноорд» — 3.20 (31%), на ничью — 3.40 (27%).

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В шести из предыдущих десяти матчей Лиги конференций с участием «Ромы» было забито больше трех мячей. В случае с «Фейеноордом» таких матчей вообще девять. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.97.

«Рома» обменялась голами с соперниками в шести матчах ЛК, «Фейеноорд» — в девяти. «Обе забьют» можно взять за 1.78.

На то, что «Рома» возьмет Лигу конференций, можно поставить за 1.72. На «Фейеноорд» — за 2.20.

«Рома» — «Фейеноорд»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании больше верят в команду Жозе Моуринью — 41% ставок пришелся на победу «Ромы». Успех «Фейеноорда» взяли 31% игроков, ничью — 28%.

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«Рома» — «Фейеноорд»: главные тренды финала

«Фейеноорд» не проиграл ни одного матча в Лиге конференций — серия без поражений насчитывает 12 матчей. На то, что голландцы не уступят хотя бы в основное время, можно поставить за 1.61.

В трех из пяти последних матчей турнира римляне пропускали хотя бы один мяч. ИТБ2 (1) идет за 1.76.

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В четырех из последних пяти матчей Лиги конференций с участием «Фейеноорда» было забито четыре и более мяча. Коэффициент на тотал больше 3.5 — 3.30.

Голландцы пропустили больше одного мяча только дважды за последние пять игр в Лиге конференций. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.67.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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