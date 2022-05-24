Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Голландцы готовятся хорошо, но этого мало.

25 мая 2022 года в албанской Тиране состоится финал Лиги конференций. На «Арене Комбетаре» итальянская «Рома» сыграет с голландским «Фейеноордом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что новый еврокубок выиграет Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на «Фейеноорд» — 3.20 (31%), на ничью — 3.40 (27%).

В шести из предыдущих десяти матчей Лиги конференций с участием «Ромы» было забито больше трех мячей. В случае с «Фейеноордом» таких матчей вообще девять. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.97.

«Рома» обменялась голами с соперниками в шести матчах ЛК, «Фейеноорд» — в девяти. «Обе забьют» можно взять за 1.78.

На то, что «Рома» возьмет Лигу конференций, можно поставить за 1.72. На «Фейеноорд» — за 2.20.

«Рома» — «Фейеноорд»: ставки игроков БЕТСИТИ

Клиенты букмекерской компании больше верят в команду Жозе Моуринью — 41% ставок пришелся на победу «Ромы». Успех «Фейеноорда» взяли 31% игроков, ничью — 28%.

«Рома» — «Фейеноорд»: главные тренды финала

«Фейеноорд» не проиграл ни одного матча в Лиге конференций — серия без поражений насчитывает 12 матчей. На то, что голландцы не уступят хотя бы в основное время, можно поставить за 1.61.

В трех из пяти последних матчей турнира римляне пропускали хотя бы один мяч. ИТБ2 (1) идет за 1.76.

В четырех из последних пяти матчей Лиги конференций с участием «Фейеноорда» было забито четыре и более мяча. Коэффициент на тотал больше 3.5 — 3.30.

Голландцы пропустили больше одного мяча только дважды за последние пять игр в Лиге конференций. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.67.