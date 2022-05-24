«Рома» — «Фейеноорд»: стойкость в основное время — главный козырь команды из Нидерландов
25 мая 2022 года в албанской Тиране состоится финал Лиги конференций. На «Арене Комбетаре» итальянская «Рома» сыграет с голландским «Фейеноордом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что новый еврокубок выиграет Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на «Фейеноорд» — 3.20 (31%), на ничью — 3.40 (27%).
В шести из предыдущих десяти матчей Лиги конференций с участием «Ромы» было забито больше трех мячей. В случае с «Фейеноордом» таких матчей вообще девять. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.97.
«Рома» обменялась голами с соперниками в шести матчах ЛК, «Фейеноорд» — в девяти. «Обе забьют» можно взять за 1.78.
На то, что «Рома» возьмет Лигу конференций, можно поставить за 1.72. На «Фейеноорд» — за 2.20.
«Рома» — «Фейеноорд»: ставки игроков БЕТСИТИ
Клиенты букмекерской компании больше верят в команду Жозе Моуринью — 41% ставок пришелся на победу «Ромы». Успех «Фейеноорда» взяли 31% игроков, ничью — 28%.
«Рома» — «Фейеноорд»: главные тренды финала
«Фейеноорд» не проиграл ни одного матча в Лиге конференций — серия без поражений насчитывает 12 матчей. На то, что голландцы не уступят хотя бы в основное время, можно поставить за 1.61.
В трех из пяти последних матчей турнира римляне пропускали хотя бы один мяч. ИТБ2 (1) идет за 1.76.
В четырех из последних пяти матчей Лиги конференций с участием «Фейеноорда» было забито четыре и более мяча. Коэффициент на тотал больше 3.5 — 3.30.
Голландцы пропустили больше одного мяча только дважды за последние пять игр в Лиге конференций. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0