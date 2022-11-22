22 ноября в матче чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе С — Мексика и Польша. Матч пройдет на арене «Стадиум 974» в Дохе, стартовый свисток арбитра Криса Бита из Австралии прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начинается в 18.45.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «майя» имеют чуть больше шансов на победу: поставить на успех мексиканцев можно с коэффициентом 2.65, вероятность — примерно 36%. Выигрыш поляков идет за 3.10 (32%), ничья доступна с такой же котировкой.

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3100 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Мексики 1:0 — за 6.30;

• успех Польши с таким же счетом — за 6.90.

Команды встречались друг с другом девять раз, но лишь однажды — в рамках чемпионата мира. В 1978 году поляки размазали соперника (3:1). Общий баланс противостояния тоже на стороне европейцев: «Белые орлы» выиграли четыре встречи, а проиграли только три. Поставить на то, что Польша как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.54.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.59.

У обеих сборных в составах находятся топовые нападающие. Лидеры Польши — Роберт Левандовски из «Барселоны» и Аркадиуш Милик из «Ювентуса», за Мексику выступают Ирвинг Лосано из «Наполи» и Рауль Химнес из «Вулверхэмптона».

Индивидуальный тотал «майя» больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Белых орлов» доступны за 3.10 и 1.38 соответственно.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.73.