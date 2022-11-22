Мексика — Польша: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
22 ноября в матче чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе С — Мексика и Польша. Матч пройдет на арене «Стадиум 974» в Дохе, стартовый свисток арбитра Криса Бита из Австралии прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начинается в 18.45.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «майя» имеют чуть больше шансов на победу: поставить на успех мексиканцев можно с коэффициентом 2.65, вероятность — примерно 36%. Выигрыш поляков идет за 3.10 (32%), ничья доступна с такой же котировкой.
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3100 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа Мексики 1:0 — за 6.30;
• успех Польши с таким же счетом — за 6.90.
Команды встречались друг с другом девять раз, но лишь однажды — в рамках чемпионата мира. В 1978 году поляки размазали соперника (3:1). Общий баланс противостояния тоже на стороне европейцев: «Белые орлы» выиграли четыре встречи, а проиграли только три. Поставить на то, что Польша как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.54.
Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.59.
У обеих сборных в составах находятся топовые нападающие. Лидеры Польши — Роберт Левандовски из «Барселоны» и Аркадиуш Милик из «Ювентуса», за Мексику выступают Ирвинг Лосано из «Наполи» и Рауль Химнес из «Вулверхэмптона».
Индивидуальный тотал «майя» больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Белых орлов» доступны за 3.10 и 1.38 соответственно.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2