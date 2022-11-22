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Мексика — Польша: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Мексика — Польша 22 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Мексики.
Фото Global Look Press

22 ноября в матче чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе С — Мексика и Польша. Матч пройдет на арене «Стадиум 974» в Дохе, стартовый свисток арбитра Криса Бита из Австралии прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начинается в 18.45.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
Польша

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «майя» имеют чуть больше шансов на победу: поставить на успех мексиканцев можно с коэффициентом 2.65, вероятность — примерно 36%. Выигрыш поляков идет за 3.10 (32%), ничья доступна с такой же котировкой.

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3100 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Мексики 1:0 — за 6.30;

• успех Польши с таким же счетом — за 6.90.

Команды встречались друг с другом девять раз, но лишь однажды — в рамках чемпионата мира. В 1978 году поляки размазали соперника (3:1). Общий баланс противостояния тоже на стороне европейцев: «Белые орлы» выиграли четыре встречи, а проиграли только три. Поставить на то, что Польша как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.54.

Аналитики не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.59.

У обеих сборных в составах находятся топовые нападающие. Лидеры Польши — Роберт Левандовски из «Барселоны» и Аркадиуш Милик из «Ювентуса», за Мексику выступают Ирвинг Лосано из «Наполи» и Рауль Химнес из «Вулверхэмптона».

Роберт Левандовски. Мексика — Польша: Левандовски поможет европейцам успешно стартовать на ЧМ

Индивидуальный тотал «майя» больше 1.5 мяча можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Белых орлов» доступны за 3.10 и 1.38 соответственно.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.73.

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Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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Франция — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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