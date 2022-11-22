Франция — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года
22 ноября дебютный матч в Катаре проведет действующий чемпион мира — Франция. Как и в 2018 году, «Трехцветные» в дебютном матче встретятся с Австралией. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию огромным фаворитом: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, вероятность — примерно 76%. Успех австралийцев предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья оценена в 6.00 (16%).
Ждете удачного старта действующего чемпиона мира? Ставка в 1000 рублей на победу Франции при благополучном исходе принесет 1290 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи подтверждают перевес «Трехцветных»:
• победа 2:0 идет за 5.60;
• 1:0 — за 6.40;
• разгром 3:0 — за 7.40;
Аналитики допускают большое количество забитых мячей: поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.75, обратный рынок доступен за 2.20.
Франции на чемпионате мира не поможет обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Правда, и без него в атаке французов находится много топовых игроков: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и другие. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча можно взять за 1.43, ИТМ1 (1.5) — за 2.85.
Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 5.80 и 1.14.
Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия 22 ноября 2022 года
Австралия привезла в Катар один из самых слабых составов: по данным портала Transfermarkt, дешевле австралийцев на чемпионате мира только три сборные. Практически все нападающие «Соккеруз» выступают в местной лиге, а проблемы с забитыми голами возникали даже в недавних матчах азиатской квалификации с Саудовской Аравией и Японией. Если же в линии атаки и полузащиты французы имеют серьезные потери, то оборона в полном порядке.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2