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Франция — Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Австралия 22 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press

22 ноября дебютный матч в Катаре проведет действующий чемпион мира — Франция. Как и в 2018 году, «Трехцветные» в дебютном матче встретятся с Австралией. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 22:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Франция
Австралия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию огромным фаворитом: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, вероятность — примерно 76%. Успех австралийцев предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья оценена в 6.00 (16%).

Ждете удачного старта действующего чемпиона мира? Ставка в 1000 рублей на победу Франции при благополучном исходе принесет 1290 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи подтверждают перевес «Трехцветных»:

• победа 2:0 идет за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.40;

Аналитики допускают большое количество забитых мячей: поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.75, обратный рынок доступен за 2.20.

Франции на чемпионате мира не поможет обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Правда, и без него в атаке французов находится много топовых игроков: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и другие. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча можно взять за 1.43, ИТМ1 (1.5) — за 2.85.

Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 5.80 и 1.14.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

Австралия привезла в Катар один из самых слабых составов: по данным портала Transfermarkt, дешевле австралийцев на чемпионате мира только три сборные. Практически все нападающие «Соккеруз» выступают в местной лиге, а проблемы с забитыми голами возникали даже в недавних матчах азиатской квалификации с Саудовской Аравией и Японией. Если же в линии атаки и полузащиты французы имеют серьезные потери, то оборона в полном порядке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.

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Сборная Франции по футболу
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Мексика — Польша: прогноз на матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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