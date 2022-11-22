Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

22 ноября дебютный матч в Катаре проведет действующий чемпион мира — Франция. Как и в 2018 году, «Трехцветные» в дебютном матче встретятся с Австралией. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию огромным фаворитом: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, вероятность — примерно 76%. Успех австралийцев предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья оценена в 6.00 (16%).

Ждете удачного старта действующего чемпиона мира? Ставка в 1000 рублей на победу Франции при благополучном исходе принесет 1290 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи подтверждают перевес «Трехцветных»:

• победа 2:0 идет за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.40;

Аналитики допускают большое количество забитых мячей: поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.75, обратный рынок доступен за 2.20.

Франции на чемпионате мира не поможет обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Правда, и без него в атаке французов находится много топовых игроков: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру и другие. Индивидуальный тотал «Трехцветных» больше 1.5 мяча можно взять за 1.43, ИТМ1 (1.5) — за 2.85.

Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 5.80 и 1.14.

Прогноз и ставка на матч Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

Австралия привезла в Катар один из самых слабых составов: по данным портала Transfermarkt, дешевле австралийцев на чемпионате мира только три сборные. Практически все нападающие «Соккеруз» выступают в местной лиге, а проблемы с забитыми голами возникали даже в недавних матчах азиатской квалификации с Саудовской Аравией и Японией. Если же в линии атаки и полузащиты французы имеют серьезные потери, то оборона в полном порядке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.