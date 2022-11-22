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Франция — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Франция — Австралия 22 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Франции Оливье Жиру и Тео Эрнандес.
Фото Global Look Press

22 ноября Франция, действующий чемпион мира, проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре. Как и четыре года назад, соперник по стартовому туру — Австралия. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса из ЮАР прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 22:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Франция
Австралия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «трехцветных» безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш «Соккеруз» предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья идет за 6.00 (16%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу австралийцев при благополучном результате принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи включили только победы французов:

• выигрыш 2:0 идет за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.40;

Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, обратный рынок — за 2.20.

Коллектив Дешама состоит из топовых футболистов, но в атаке французы из-за травмы лишились главной звезды — действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. При этом в команде остались Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Кингсли Коман и другие элитные нападающие. Индивидуальный тотал «трехцветных» больше 1.5 мяча предложен за 1.40, ИТМ1 (1.5) — за 3.00.

Килиан Мбаппе. Франция — Австралия: Мбаппе и Гризманн не заметят отсутствия Бензема

Практически все нападающие австралийцев рубятся в местной лиге. Главная звезда — Авер Мабил, который выступает за испанский «Кадис». ИТБ2 (1.5) можно взять за 6.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.

Также вы можете попробовать угадать автора первого гола в матче. Например, поставить на то, что раньше всех отличится Мбаппе, можно с коэффициентом 3.80.

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Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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