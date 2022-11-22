Франция — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
22 ноября Франция, действующий чемпион мира, проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре. Как и четыре года назад, соперник по стартовому туру — Австралия. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса из ЮАР прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «трехцветных» безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш «Соккеруз» предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья идет за 6.00 (16%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу австралийцев при благополучном результате принесет 12 000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи включили только победы французов:
• выигрыш 2:0 идет за 5.60;
• 1:0 — за 6.40;
• разгром 3:0 — за 7.40;
Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, обратный рынок — за 2.20.
Коллектив Дешама состоит из топовых футболистов, но в атаке французы из-за травмы лишились главной звезды — действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. При этом в команде остались Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Кингсли Коман и другие элитные нападающие. Индивидуальный тотал «трехцветных» больше 1.5 мяча предложен за 1.40, ИТМ1 (1.5) — за 3.00.
Практически все нападающие австралийцев рубятся в местной лиге. Главная звезда — Авер Мабил, который выступает за испанский «Кадис». ИТБ2 (1.5) можно взять за 6.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.
Также вы можете попробовать угадать автора первого гола в матче. Например, поставить на то, что раньше всех отличится Мбаппе, можно с коэффициентом 3.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2