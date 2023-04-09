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ЦСКА — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

9 апреля ЦСКА встретится с «Химками» в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется по свистку арбитра Романа Галимова в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Букмекерская компания Olimpbet считает, что три очка достанутся «армейцам». На победу команды Владимира Федотова можно поставить с коэффициентом 1.25, вероятность исхода — около 80%. Успех «Химок» предложен за мощные 13.00 (5%), ничья — за 6.35 (15%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет 13 000 рублей, если вдруг случится сенсация и ЦСКА проиграет.

В последних пяти матчах «Химки» в среднем пропускали по 2.6 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на встречу с ЦСКА предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

У подмосковной команды — худшая оборона в РПЛ: пропущено 47 мячей за 21 матч. Индивидуальный тотал меньше 0.5 оценен в 1.75.

ЦСКА выиграл три тура РПЛ подряд с общим счетом 7:0. Победа «армейцев» с форой (-1.5) идет за 1.72.

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«Армейцы» забили в пяти поединках подряд, а «Химки» — лишь в двух из пяти. Обмен голами доступен за 2.24, обратный рынок — за 1.64.

Красно-черные не забили в 11 из 27 матчей этого сезона. Поставить на голевую засуху в игре с ЦСКА можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу ЦСКА. Этот исход идет за 5.52.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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25 тур
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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