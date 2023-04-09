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Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф 9 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф «Ак Барс» — «Авангард» 9 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»

9 апреля в Казани состоится, возможно, заключительный матч 1/2 финала серии плей-офф КХЛ, в котором «Ак Барс» сразится с «Авангардом». Команда Зинэтулы Билялетдинова ведет 3:1 и может выйти в финал уже по итогам пяти встреч. Очередная игра пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.30 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ак Барс» безусловным фаворитом встречи. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.77 (25%), успех «Авангарда» — за 3.26 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам 60 минут принесет выплату в 3260 рублей, а чистая прибыль составит 2260 рублей.

Вариант «Авангард» не проиграет» идет за 1.68. Омичи не уступили казанцам по итогам трех периодов в четырех из пяти последних матчей.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 2.27, ТМ 4.5 — за 1.63. Но учтите, что соперники пробили «верх» только в одной из семи предыдущих игр.

Верите, что «ястребы» забросят в ближайшей встрече хотя бы дважды? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.68, ИТМ2 (1.5) — в 2.17.

 
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На победу «Ак Барса» в матче с учетом овертайма выставлен коэффициент — 1.65, на успех «Авангарда» — 2.22.

Эксперты убеждены, что казанцы закроют серию в свою пользу. На это выставлена котировка 1.05.

 

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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