«Антверпен» — «Шахтер»: аутсайдеры группы H не подарят шоу
4 октября «Антверпен» примет «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Босейль», начало — в 19.45 по московскому времени. Соперников по квартету H рассудит Раде Обренович из Словении. В России поединок не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.92, что составляет примерно 48% вероятности. Раздел очков доступен за 3.69 (27%), триумф «Шахтера» — за 4.09 (25%).
Три тура чемпионата Бельгии подряд закончились для «Антверпена» нулевыми ничьими. Повторение этого результата оценили в 8.75.
Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.97. Обмен меткими выстрелами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.06.
Непоражение «горняков» на стадионе «Босейль» можно сыграть за 1.93.
На то, что парни Марка ван Боммела забьют больше 1.5 мяча, дали котировку 1.92. Красные стартовали с сухого разгрома от «Барселоны» (0:5), а чемпионы Украины получили три пробоины от «Порту» (1:3).
Прогноз и ставка на матч «Антверпен» — «Шахтер»
Последние результаты красных — настоящая тоска. В групповом турнире главного клубного турнира Европы дебютировали с уничтожения от «Барселоны» (0:5), а после выдали три нулевые ничьи подряд в Высшей лиге Бельгии. «Горняки» провели вторую половину сентября не лучше: влетели «Порту» (1:3) и не выиграли в двух турах чемпионата. Правда, ничью с «Рухом» (1:1) и поражение от «Ворсклы» (1:2) разбавил успех в Кубке Украины — оранжево-черные разгромили «Верес» (3:0).
Все эти обстоятельства намекают на то, что поединок аутсайдеров группы H вряд ли получится зрелищным. Но фактор первого в истории «Антверпена» домашнего матча в группе Лиги чемпионов зарядит Тоби Алдервейрелда и компанию на набор очков.
Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 3.5 за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1