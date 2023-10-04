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«Антверпен» — «Шахтер»: аутсайдеры группы H не подарят шоу

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтер» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Арбнор Муя и Юрген Эккеленкамп («Антверпен»).
Фото Global Look Press

4 октября «Антверпен» примет «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Босейль», начало — в 19.45 по московскому времени. Соперников по квартету H рассудит Раде Обренович из Словении. В России поединок не покажут.

Лига чемпионов. Группа H
04 окт, 19:45. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Шахтер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.92, что составляет примерно 48% вероятности. Раздел очков доступен за 3.69 (27%), триумф «Шахтера» — за 4.09 (25%).

Три тура чемпионата Бельгии подряд закончились для «Антверпена» нулевыми ничьими. Повторение этого результата оценили в 8.75.

Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.97. Обмен меткими выстрелами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.06.

Непоражение «горняков» на стадионе «Босейль» можно сыграть за 1.93.

На то, что парни Марка ван Боммела забьют больше 1.5 мяча, дали котировку 1.92. Красные стартовали с сухого разгрома от «Барселоны» (0:5), а чемпионы Украины получили три пробоины от «Порту» (1:3).

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

Прогноз и ставка на матч «Антверпен» — «Шахтер»

Последние результаты красных — настоящая тоска. В групповом турнире главного клубного турнира Европы дебютировали с уничтожения от «Барселоны» (0:5), а после выдали три нулевые ничьи подряд в Высшей лиге Бельгии. «Горняки» провели вторую половину сентября не лучше: влетели «Порту» (1:3) и не выиграли в двух турах чемпионата. Правда, ничью с «Рухом» (1:1) и поражение от «Ворсклы» (1:2) разбавил успех в Кубке Украины — оранжево-черные разгромили «Верес» (3:0).

Все эти обстоятельства намекают на то, что поединок аутсайдеров группы H вряд ли получится зрелищным. Но фактор первого в истории «Антверпена» домашнего матча в группе Лиги чемпионов зарядит Тоби Алдервейрелда и компанию на набор очков.

Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 3.5 за 1.72.

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ФК Шахтер (Донецк)
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«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 4 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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