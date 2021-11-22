Карпин остается, Медведев проиграл в финале, итоги тура в РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 ноября.
«Я идиот, что сказал про возможный уход. Это было ошибкой». Карпин — о будущем в сборной России
Главный тренер национальной команды все разъяснил.
Лучший теннисист России не справился с олимпийским чемпионом в финале Итогового турнира.
ЦСКА на своем поле потерял очки в матче с «Химками» — 0:0.
Бело-голубые разгромили туляков — 5:1.
Неизбежное наконец-то случилось.
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