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Карпин остается, Медведев проиграл в финале, итоги тура в РПЛ. Главное за день

03:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 ноября.

«Я идиот, что сказал про возможный уход. Это было ошибкой». Карпин — о будущем в сборной России

Главный тренер национальной команды все разъяснил.

Медведев закончил год поражением. Даниил потерял престижный титул

Лучший теннисист России не справился с олимпийским чемпионом в финале Итогового турнира.

Фукс испортил юбилей Акинфеева. Армейцы не смогли обыграть аутсайдера

ЦСКА на своем поле потерял очки в матче с «Химками» — 0:0.

«Динамо» забило четыре гола «Арсеналу» за 12 минут. Грулев дублем напомнил о себе Карпину

Бело-голубые разгромили туляков — 5:1.

«Это просто позор!» Сульшера уволили из «МЮ», главный кандидат на замену — Зидан

Неизбежное наконец-то случилось.

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