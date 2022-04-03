«Спартак» проиграл «Локо» в снежном дерби, ЦСКА повел в серии против СКА. Главное за день

На ЧМ-1998 матч Ирана и США стал символом разрядки, но игра в Катаре-2022 может продолжить политическое противостояние

Юрлова-Перхт вернулась после декрета в 37 лет и выступает на уровне со сборницами. Это плохой знак для российского биатлона