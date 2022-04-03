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Сегодня, 03:30

«Спартак» проиграл «Локо» в снежном дерби, ЦСКА повел в серии против СКА. Главное за день

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Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 апреля.

Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

Матч, который мог сорваться из-за снегопада, остался за «Локомотивом»: в концовке все решил гол Изидора.

Снегопад чуть не отменил дерби. «Спартак» настаивал на переносе, но Карасев решил: можно играть!

Начало откладывали на час.

«Великий немой». 41-летний ветеран шокировал Петербург, а у ЦСКА девятая победа в плей-офф подряд!

В первом матче финала Западной конференции ЦСКА в гостях обыграл СКА (3:1) благодаря голу 41-летнего нападающего Александра Попова.

Медведев ложится на операцию. «Ролан Гаррос» и Уимблдон под угрозой?

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На самом деле оба Фуркада забыли старые обиды и теперь полюбили нашу страну.

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