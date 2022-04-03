«Спартак» проиграл «Локо» в снежном дерби, ЦСКА повел в серии против СКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 апреля.
Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»
Матч, который мог сорваться из-за снегопада, остался за «Локомотивом»: в концовке все решил гол Изидора.
Начало откладывали на час.
В первом матче финала Западной конференции ЦСКА в гостях обыграл СКА (3:1) благодаря голу 41-летнего нападающего Александра Попова.
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