Вечерний «СЭ»
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Тедеско — о проблемах «Спартака», Авербух — о революции в фигурном катании, Овечкин — в кризисе

22:00
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 13 августа.

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Кто судит матч «Спартака».

ЦИФРА ДНЯ
13
минут
«Вашингтон» пропустил четыре гола, упустил перевес «плюс два» и проиграл «Айлендерс» на старте серии плей-офф
ЦИТАТА
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экс-фигурист, продюсер и хореограф

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