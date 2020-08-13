Тедеско — о проблемах «Спартака», Авербух — о революции в фигурном катании, Овечкин — в кризисе
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 13 августа.
«Кокорин? Не очень весело, что у нас есть новички, но они не могут сыграть». Тедеско — о проблемах «Спартака»
Главный тренер «Спартака» перед матчем с «Ахматом».
Манифест Ильи Авербуха в связи с последними переходами.
Разбираем причины проблем «Кэпиталз» после рестарта сезона.
Парижские звезды вырвали победу у итальянского клуба в сумасшедшей концовке матча.
Кто судит матч «Спартака».
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