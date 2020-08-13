Главный тренер «Спартака» перед матчем с «Ахматом».

Парижские звезды вырвали победу у итальянского клуба в сумасшедшей концовке матча.

Манифест Ильи Авербуха в связи с последними переходами.

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«Вашингтон» пропустил четыре гола, упустил перевес «плюс два» и проиграл «Айлендерс» на старте серии плей-офф

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