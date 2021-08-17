Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Состав сборной на ближайшие матчи и пресс-конференция Карпина. Главное за понедельник

02:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 16 августа.

Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин

По составу особых вопросов нет.

«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи

Пресс-конференция главного тренера национальной команды.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

На игры в отборочном цикле ЧМ-2022 приглашены Гильерме, Дюпин, Максименко и Песьяков.

«Дзюба сейчас никакой, Соболев деградирует. Все логично». Орлов — о составе сборной

Мнение известного телекомментатора.

«Возможно, мои дети будут играть за «Зенит». Интервью Мигеля Данни

Данни в интервью «СЭ» вспомнил о лучших моментах жизни в России.

Играл в «Спартаке», ругался с Карпиным, а сейчас разгромил «Химки». Ивелин Попов блестяще вернулся на поле после травмы «крестов»

читать >

Неожиданный скандал межсезонья в КХЛ: армянин напомнил китайцу о разрезе глаз

читать >

Сборная России снова ставит на уходящее поколение? Удивительные люди на сборах

читать >

«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?

читать >

Чемпион из трущоб. В детстве будущего героя Токио-2020 травили, а теперь он — идол для своей страны

читать >

Федерер снова ложится под нож. Это конец великой карьере?

читать >

КХЛ стоит дать клубам вывести из потолка зарплат одну звезду. Тогда возвращение Капризова и Кузнецова будет реальным

читать >

Таблица переходов РПЛ: «Зенит» взял бразильского полузащитника, «Спартак» снова ищет правого защитника

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
«Иностранцы отказывались идти в клуб, где играет Плотников». Откровенное интервью с директором «Магнитки»
Без Дзюбы, с Тюкавиным, Гильерме и Максименко. Состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд