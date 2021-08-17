Состав сборной на ближайшие матчи и пресс-конференция Карпина. Главное за понедельник
02:00
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 16 августа.
Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин
По составу особых вопросов нет.
Пресс-конференция главного тренера национальной команды.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой
На игры в отборочном цикле ЧМ-2022 приглашены Гильерме, Дюпин, Максименко и Песьяков.
Мнение известного телекомментатора.
Данни в интервью «СЭ» вспомнил о лучших моментах жизни в России.
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