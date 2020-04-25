Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Широков — о возможном трансфере Кокорина, Евсеев — о расширении РПЛ, Черезов — о проблемах в биатлоне

20:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 25 апреля.

«Не понимаю, чего хочет Кокорин. Хороших денег в Петербурге или уехать в «Рому»?» Роман Широков — о будущем нападающих, принадлежащих «Зениту»

Острое мнение бывшего полузащитника сборной России.

«Год назад руководители поддержали расширение РПЛ. Потом все остановилось». Евсеев за 18 команд в премьер-лиге

Пост главного тренера «Уфы» вызвал большую дискуссию. Тема вечная.

«За рубежом следят за нашим биатлоном — и за голову хватаются». Черезов — о том, когда Россия выберется со дна

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