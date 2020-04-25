Широков — о возможном трансфере Кокорина, Евсеев — о расширении РПЛ, Черезов — о проблемах в биатлоне
20:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 25 апреля.
«Не понимаю, чего хочет Кокорин. Хороших денег в Петербурге или уехать в «Рому»?» Роман Широков — о будущем нападающих, принадлежащих «Зениту»
Острое мнение бывшего полузащитника сборной России.
«Год назад руководители поддержали расширение РПЛ. Потом все остановилось». Евсеев за 18 команд в премьер-лиге
Пост главного тренера «Уфы» вызвал большую дискуссию. Тема вечная.
«За рубежом следят за нашим биатлоном — и за голову хватаются». Черезов — о том, когда Россия выберется со дна
Член правления СБР — о смене власти в федерации и о смене тренеров в национальной команде
В спорте наступает время позитивных новостей.
«Олимпиакос» подозревают в организации договорного матча.
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