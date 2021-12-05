Вечерний «СЭ»
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Поражение «Локо» и победа «Спартака», медаль в биатлоне, Россия — в финале Кубка Дэвиса. Главное за день

03:00
Тренер «Урала» Игорь Шалимов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тренер «Урала» Игорь Шалимов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 4 декабря.

«Как тренируемся, так и играем». «Локомотив» летит в пропасть

Команда Маркуса Гисдоля уступила дома «Уралу» — 0:1.

«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за два месяца. Не помешало даже скандальное удаление Соболева

Забили победный в меньшинстве на последних минутах.

У России — первая медаль сезона! Латыпов чуть все не испортил, но приехал на подиум

Бронза с «кругом» — это знак качества для команды.

Непобедимые россияне — в финале Кубка Дэвиса! До трофея — один шаг

В полуфинале российские теннисисты обыграли сборную Германии.

«Челси» пропустил сумасшедший гол, «Барселона» впервые проиграла с Хави, Левандовски снова круче Холанна

Главные события субботы в европейском футболе.

ЦСКА: без фанатов, почти без моментов, но с победой. Спасибо Акинфееву

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