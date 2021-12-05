Поражение «Локо» и победа «Спартака», медаль в биатлоне, Россия — в финале Кубка Дэвиса. Главное за день
03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 4 декабря.
«Как тренируемся, так и играем». «Локомотив» летит в пропасть
Команда Маркуса Гисдоля уступила дома «Уралу» — 0:1.
Забили победный в меньшинстве на последних минутах.
Бронза с «кругом» — это знак качества для команды.
В полуфинале российские теннисисты обыграли сборную Германии.
«Челси» пропустил сумасшедший гол, «Барселона» впервые проиграла с Хави, Левандовски снова круче Холанна
Главные события субботы в европейском футболе.
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