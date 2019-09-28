Карпин толкнул «Динамо» ко дну, Черышев решает, Мирзаев в нокауте

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 28 сентября.

МАТЧ. Битва зрелых

«Локомотив» и «Зенит» встречаются в субботу вечером в центральном матче 11-го тура РПЛ. Это будет битва.

Тактическое превью: дуэль лучших опорников лиги и другие ключевые моменты. Финансовый разбор: у питерцев — суператака, у железнодорожников — лучшая полузащита.

ДНО. Этому «Динамо» ничего не поможет?

«Ростов» на своем поле победил бело-голубых, забив два убийственных гола в первой половине и проведя третий во втором тайме. Команде Дмитрия Хохлова не помогают ни летние супертраты, ни разговоры с боссами, ни поддержка руководством курса тренера.

Дончане официально представили Павла Мамаева. Полузащитник в конце игры спустился из ложи на поле.

ЛЕГИОНЕР. Черышев вышел в основе и сразу забил

«Валенсия» обыграла «Атлетик» в чемпионате Испании. Денис Черышев уже показывает лучшую результативность, чем его конкурент Гонсалу Гедеш.

ЖАРА. «Трупы» на обочине и «земля» в отеле сборной России

В Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. «Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы», — слова россиянки Сарданы Трофимовой после душного ночного марафона.

Тем временем двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене и некоторые другие спортсмены жалуются на неподходящие условия проживания. Корреспондент «СЭ» отправилась прямо в отель сборной, чтобы выяснить — что на самом деле там происходит.

КРУШЕНИЕ. Мирзаев попал в нокаут года. Соперник Исмаилова получил гематому и приглашение на ужин

В пятницу поздно вечером на турнире в Москве Магомед Исмаилов в ярком поединке выиграл у Артема Фролова единогласным решением судей. Соперник дагестанца — герой, он дрался со страшной гематомой.

В другом бою Расул Мирзаев впервые проиграл досрочно — 33-летнего бойца из Дагестана победил Шамиль Шахбулатов из Чечни. Что не так с Черным тигром?

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